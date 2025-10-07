Мерц настоя ЕС да отмени забраната за нови автомобили с двигател с вътрешно горене от 2035 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че иска Европейският съюз да отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г., тъй като Германия търси начини да подкрепи своята автомобилна индустрия, изправена пред растящи трудности.

Водещите германски производители – Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz – вече изразиха сериозни съмнения относно реалистичността на целта, докато се борят да настигнат китайските конкуренти като BYD в производството на електромобили.

„Не искам Германия да бъде една от страните, подкрепящи тази грешна забрана,“ заяви Мерц пред телевизия NTV, наричайки решението на ЕС „погрешно“.

Канцлерът направи изявлението преди срещата си с автомобилния сектор в четвъртък, като уточни, че темата все още се обсъжда с коалиционните партньори. Според него министърът на околната среда от Социалдемократическата партия (ГСДП) Карстен Шнайдер „все още не е убеден“ в необходимостта от отмяна на целта, но Мерц изрази надежда, че правителството ще постигне общо становище преди срещата.

Европейската комисия вече обеща да преразгледа целта за 2035 г., след нарастващ натиск от страна на производителите на автомобили.

Автомобилният сектор – основен двигател на германската икономика – страда от слабо търсене, растяща конкуренция от Китай и по-бавно от очакваното преминаване към електрически превозни средства.

По-рано този месец Porsche, дъщерно дружество на Volkswagen, съобщи, че ще забави пускането на нови електромодели заради намалено търсене.

„Дизеловите двигатели все още са необходими за производството на камиони и би било сериозна грешка Германия да не може да провежда изследвания в тази област,“ подчерта Мерц.

Канцлерът добави, че се надява в близките години да бъдат разработени синтетични горива, които ще позволят на двигателите с вътрешно горене да работят по-екологично.