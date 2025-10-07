Мирчев: Парламентарна комисия трябва да разследва Борисов заради статията на WSJ

Трябва да бъде създадена парламентарна комисия за разследване на разговора между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Повод за реакцията му е публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, според която:
Борисов вчера отрече да е лобирал за изваждането на Делян Пеевски от списъка „Магнитски“. Той уточни, че по време на разговора е споменал единствено бившия финансов министър Владислав Горанов, когото нарече „човекът, въвел България в Европейския банков съюз и еврозоната“.
Мирчев обаче определи ситуацията като „изключително притеснителна“:
Той допълни, че от офиса на Тръмп-младши не са потвърдили среща, а само работен обяд, за който ГЕРБ не са дали публична информация.
Мирчев заключи, че ако корупцията в България е достигнала до точката, в която „държавни активи за милиарди могат да се използват като инструмент за лобизъм“, това би означавало огромен системен срив в държавността.
