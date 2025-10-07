НА ЖИВО
          Политика

          Мирчев: Парламентарна комисия трябва да разследва Борисов заради статията на WSJ

          Снимка: Евродикоф
          Трябва да бъде създадена парламентарна комисия за разследване на разговора между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Трябва да бъдат изслушани самият Борисов и министърът на енергетиката“, подчерта Мирчев пред журналисти в парламента.

          Повод за реакцията му е публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, според която:

          „Бившият български премиер Бойко Борисов, който все още е най-влиятелният политик в страната, е видял възможност – рекламирайки български енергийни активи, да получи среща с американския президент. Освен това се е опитал да потърси облекчаване на санкциите по закона „Магнитски“ за свои приближени.“

          Борисов вчера отрече да е лобирал за изваждането на Делян Пеевски от списъка „Магнитски“. Той уточни, че по време на разговора е споменал единствено бившия финансов министър Владислав Горанов, когото нарече „човекът, въвел България в Европейския банков съюз и еврозоната“.

          Никога не съм предлагал „Лукойл“, никога не съм споменавал Пеевски“, заяви категорично Борисов.

          Мирчев обаче определи ситуацията като „изключително притеснителна“:

          До момента няма нормално обяснение защо подобен разговор изобщо се е състоял и как е възможно български активи да се предлагат в контекст, свързан със санкциите по „Магнитски“. Ако това е вярно, става дума за огромен национален проблем.“

          Той допълни, че от офиса на Тръмп-младши не са потвърдили среща, а само работен обяд, за който ГЕРБ не са дали публична информация.

          Когато се обсъждат подобни теми на такова ниво и после става ясно, че може да е ставало дума за размяна на активи срещу политическо влияние, парламентът е длъжен да разследва.

          Мирчев заключи, че ако корупцията в България е достигнала до точката, в която „държавни активи за милиарди могат да се използват като инструмент за лобизъм“, това би означавало огромен системен срив в държавността.

