Млади лекари и медицински специалисти излязоха на национален протест под надслов „Стига лъжи!“

Пред Министерството на здравеопазването се провежда национален протест на младите лекари, медицинските сестри и специалистите от системата, обединени под мотото „Стига лъжи!“, предаде репортер на БГНЕС.
Протестиращите заявиха, че търпението им към институциите е изчерпано, тъй като повече от шест месеца след началото на протестите няма реален резултат. Те обвиниха властта в „празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката“ и призоваха гражданите да ги подкрепят, защото „се борят за бъдещето на България и за всеки един пациент“.
След митинга пред министерството, протестиращите се отправиха на шествие по бул. „Цар Освободител“ до Орлов мост.
Той подчерта, че протестът не е само за медиците:
По думите му здравният министър нито веднъж не е дошъл при протестиращите и на срещите е „мълчал и изглеждал сякаш не присъства“.
На протеста присъства и председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов, както и лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, Николай Денков и депутати от ПП-ДБ.
Василев уточни, че предложените промени са внесени от ПП-ДБ по настояване на протестиращите и осъди удължаването на срока на работа на работната група до 31 октомври, определяйки го като „още една подигравка“.
От своя страна Николай Денков припомни, че в началото на годината някои сектори са получили увеличение на заплатите с 50–70%, докато здравеопазването отново е пренебрегнато:
