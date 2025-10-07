НА ЖИВО
          Млади лекари и медицински специалисти излязоха на национален протест под надслов „Стига лъжи!“

          Снимка: БГНЕС
          Пред Министерството на здравеопазването се провежда национален протест на младите лекари, медицинските сестри и специалистите от системата, обединени под мотото „Стига лъжи!“, предаде репортер на БГНЕС.

          Протестиращите заявиха, че търпението им към институциите е изчерпано, тъй като повече от шест месеца след началото на протестите няма реален резултат. Те обвиниха властта в „празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката“ и призоваха гражданите да ги подкрепят, защото „се борят за бъдещето на България и за всеки един пациент“.

          След митинга пред министерството, протестиращите се отправиха на шествие по бул. „Цар Освободител“ до Орлов мост.

          „На пореден протест сме, защото от шест месеца ни хвърлят прах в очите. Дават ни обещания за промени, които така и не се случват. Чувстваме се излъгани и подведени,“ каза студентът по медицина Милен Велинов, който припомни исканията на протестиращите – по-добро възнаграждение, условия на труд и уважение в системата.

          Той подчерта, че протестът не е само за медиците:

          „Здравето е висша ценност. Ако гражданите не защитават своето здраве, ние не можем сами.“

          По думите му здравният министър нито веднъж не е дошъл при протестиращите и на срещите е „мълчал и изглеждал сякаш не присъства“.

          На протеста присъства и председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов, както и лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, Николай Денков и депутати от ПП-ДБ.

          „Ако не се оправят заплатите на всички в здравеопазването, България ще остане без здравеопазване,“ заяви Асен Василев, като съобщи, че опозицията е събрала подписи за извънредно заседание на парламентарната здравна комисия, на което да се разгледат на второ четене промените в Закона за лечебните заведения.

          Василев уточни, че предложените промени са внесени от ПП-ДБ по настояване на протестиращите и осъди удължаването на срока на работа на работната група до 31 октомври, определяйки го като „още една подигравка“.

          „На 31 юли трябваше всичко да е приключило. Пари има – 240 млн. лева годишно са нужни. За полицията се дадоха 1,3 млрд. лева. Да се каже, че няма средства за нормално заплащане на лекари и сестри, е цинизъм,“ подчерта лидерът на ПП.

          От своя страна Николай Денков припомни, че в началото на годината някои сектори са получили увеличение на заплатите с 50–70%, докато здравеопазването отново е пренебрегнато:

          „Когато се решава на парче, резултатът е това, което виждаме днес. Време е за устойчиво решение, а не за лъжи и отлагане.“

