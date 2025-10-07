МРРБ: В Елените са установени съществени нарушения

Проверките във ваканционното селище Елените, което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски и нарушения, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на днешен брифинг.
Според данните на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), всички строителни дейности в Елените са извършвани между 1997 и 2008 година и са осъществени с одобрени подробни устройствени планове.
Министърът допълни, че одобрените устройствени планове са позволили строителство върху коритото на река, което е довело до сегашните рискове и щети.
На 3 октомври министър Иванов разпореди серия от проверки във връзка с кризисните ситуации в различни райони на страната, предизвикани от обилните валежи.
Екипи на АПИ и ВиК извършиха оглед на пострадалата публична инфраструктура, а инспектори от ДНСК проверяват дали са спазени строителните норми в засегнатите зони.
