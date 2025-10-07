НА ЖИВО
          МРРБ: В Елените са установени съществени нарушения

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Проверките във ваканционното селище Елените, което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски и нарушения, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на днешен брифинг.

          Проверките продължават както документално, така и на място, но достъпът до района остава ограничен, тъй като органите на реда все още не допускат пълно влизане в населеното място“, уточни министърът.

          Според данните на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), всички строителни дейности в Елените са извършвани между 1997 и 2008 година и са осъществени с одобрени подробни устройствени планове.

          Тези планове са били изцяло в компетентността на местната общинска администрация, която ги е одобрявала“, подчерта Иванов.

          Министърът допълни, че одобрените устройствени планове са позволили строителство върху коритото на река, което е довело до сегашните рискове и щети.

          На 3 октомври министър Иванов разпореди серия от проверки във връзка с кризисните ситуации в различни райони на страната, предизвикани от обилните валежи.

          Екипи на АПИ и ВиК извършиха оглед на пострадалата публична инфраструктура, а инспектори от ДНСК проверяват дали са спазени строителните норми в засегнатите зони.

