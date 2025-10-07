НА ЖИВО
          МВнР почете жертвите на атаката от 7 октомври и призова за мир и сигурност

          Снимка: БГНЕС
          На тази дата призоваваме за незабавното освобождаване на всички заложници, за прекратяване на войната и насилието и за път към мир и сигурност за всички“, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в социалната мрежа X (бивш Twitter).

          Израел днес отбелязва втората годишнина от 7 октомври 2023 г.най-кървавия ден в своята история, когато бойци на „Хамас“ извършиха терористична атака, предизвикала разрушителната война в Газа.

          Годишнината съвпада с непреки преговори в Египет между израелското правителство и радикалната палестинска групировка „Хамас“, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците и край на конфликта, отбелязва Франс прес.

          Две години след терористичната атака на „Хамас“ срещу Израел, България отдава почит на многобройните невинни жертви и изразява солидарност с техните семейства, както и с всички, които все още са държани като заложници в Газа“, заявиха още от МВнР.

          Две години от нападението на 7 октомври – денят, който промени Близкия изток (ВИДЕО) Две години от нападението на 7 октомври – денят, който промени Близкия изток (ВИДЕО)

