МВнР почете жертвите на атаката от 7 октомври и призова за мир и сигурност

„На тази дата призоваваме за незабавното освобождаване на всички заложници, за прекратяване на войната и насилието и за път към мир и сигурност за всички“, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в социалната мрежа X (бивш Twitter).

Израел днес отбелязва втората годишнина от 7 октомври 2023 г. – най-кървавия ден в своята история, когато бойци на „Хамас“ извършиха терористична атака, предизвикала разрушителната война в Газа.

Two years after Hamas’ terrorist attack on Israel, 🇧🇬 remembers the numerous innocent victims and stands with their families, and all those still held hostage in Gaza. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) October 7, 2025

Годишнината съвпада с непреки преговори в Египет между израелското правителство и радикалната палестинска групировка „Хамас“, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците и край на конфликта, отбелязва Франс прес.