МВР: Не е истина, че бездействаме по случая със запалените камиони за отпадъци

Министерството на вътрешните работи (МВР) излезе с официална позиция във връзка със случая от 29 юли, когато в 03:10 ч. сутринта пожар засегна четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, паркирани на ул. „Околовръстен път“ в София.

От ведомството реагираха остро на „опитите за политически спекулации“, направени от общински съветник от София, заявявайки, че не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укриват или не работят по случая.

„Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укриват информация или бездействат по случая със запалените камиони“, посочват от пресцентъра на МВР.

В нощта на инцидента на място са пристигнали екипи на полицията и пожарната, които са потушили пламъците. Огънят е унищожил кабините и гумите на четирите камиона. На паркинга е имало жива охрана, но служителят не е чул момента на запалването.

Извършен е оглед с участието на експерт от СДПБЗН и е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. Иззети са веществени доказателства, а видеозаписи от охранителни камери вече са прегледани.

„Разпитани са свидетели, установени са обстоятелства и работата по установяване на извършителите продължава“, уточняват от министерството.

От МВР напомнят, че информация за хода на разследването не се огласява публично преди съгласуване с компетентната прокуратура, за да не се възпрепятстват действията на разследващите органи.

„Призоваваме да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели“, се посочва в позицията.

Гражданите, които имат информация по случая, могат да я предоставят в СДВР или прокуратурата.

Припомняме, че вчера, в разгара на кризата с боклука в районите „Красно село“ и „Люлин“, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева изрази надежда, че МВР и компетентните органи активно разследват палежа, при който са пострадали камиони на турска фирма, дошли у нас за регистрация.