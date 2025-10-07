МВР с последна информация: Няма критични точки

Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, анализираме я и насочваме сили и средства, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти.
- Реклама -
По думите на главен комисар Александър Джартов, през изминалото денонощие са постъпили 58 сигнала за произшествия, от които 24 са свързани с метеорологичната обстановка.
Той допълни, че е получена неофициална информация за залети територии в село Лозенец и къмпинг „Нестинарка“.
Според Джартов, към момента 39 населени места остават без възстановено електрозахранване, но няма усложняване на обстановката.
Заместник-министър Тодоров подчерта, че екипите на МВР и местните власти продължават да работят в постоянна координация, като се предприемат навременни действия за реакция при всяка промяна на метеорологичните условия.
Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, анализираме я и насочваме сили и средства, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти.
- Реклама -
По думите на главен комисар Александър Джартов, през изминалото денонощие са постъпили 58 сигнала за произшествия, от които 24 са свързани с метеорологичната обстановка.
Той допълни, че е получена неофициална информация за залети територии в село Лозенец и къмпинг „Нестинарка“.
Според Джартов, към момента 39 населени места остават без възстановено електрозахранване, но няма усложняване на обстановката.
Заместник-министър Тодоров подчерта, че екипите на МВР и местните власти продължават да работят в постоянна координация, като се предприемат навременни действия за реакция при всяка промяна на метеорологичните условия.