МВР с последна информация: Няма критични точки

Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, анализираме я и насочваме сили и средства, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти.

По думите на главен комисар Александър Джартов, през изминалото денонощие са постъпили 58 сигнала за произшествия, от които 24 са свързани с метеорологичната обстановка.

„23 от сигналите са за паднали дървета и клони, а един – за отводняване,“ уточни Джартов.

Той допълни, че е получена неофициална информация за залети територии в село Лозенец и къмпинг „Нестинарка“.

„На ‘Нестинарка’ водите вече са се оттекли. В Лозенец има хотелски комплекс с частично наводнени открити площи. След спиране на притока ще започне отводняване. Няма опасност за хората,“ увери той.

Според Джартов, към момента 39 населени места остават без възстановено електрозахранване, но няма усложняване на обстановката.

„Нямаме концентрация на произшествия в отделни райони и не се налага евакуация. Няма критични точки, които да представляват опасност за населението,“ заяви още главният комисар.

Заместник-министър Тодоров подчерта, че екипите на МВР и местните власти продължават да работят в постоянна координация, като се предприемат навременни действия за реакция при всяка промяна на метеорологичните условия.