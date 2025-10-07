МЗ с предупреждение: Водата в наводнените райони да не се пие!

Министерството на здравеопазването (МЗ) предупреждава жителите на наводнените райони да не използват чешмяната вода за пиене и готвене, докато не излязат резултатите от лабораторните изследвания.

„Водата от чешмата не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати", посочват от ведомството.

От министерството съветват хората да следят за симптоми на стомашно-чревни заболявания и при нужда незабавно да потърсят медицинска помощ.

Според здравните власти водата от кладенци и сондажи също не е безопасна, затова трябва да се използва бутилирана вода или вода, доставена с цистерни.

МЗ публикува и специални насоки за предпазване след наводнения:

Миенето на ръце често и използването на дезинфектант са задължителни.

са задължителни. При работа в засегнатите райони трябва да се носят маска и ръкавици .

. При наранявания е важно да се потърси лекар , за да бъде почистена раната и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус .

е важно , за да бъде почистена раната и да се прецени нуждата от . Не консумирайте храна, която е била в контакт с придошлата вода. Изхвърлете повредени опаковки и съмнителни консерви, а храната съхранявайте в затворени съдове.

„Министерството на здравеопазването изразява съпричастност към всички жители на засегнатите райони“, посочват още от институцията.

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за продължителни и значителни валежи в източните и северните райони.

Метеоролозите предупреждават, че обстановката ще остане усложнена и през следващото денонощие.

Припомняме, че на 3 октомври, вследствие на интензивните дъждове, страната беше засегната от сериозни наводнения, които доведоха до човешки жертви и тежки щети, включително четирима загинали в курортното селище Елените.