      вторник, 07.10.25
          МЗ с предупреждение: Водата в наводнените райони да не се пие!

          Министерството на здравеопазването (МЗ) предупреждава жителите на наводнените райони да не използват чешмяната вода за пиене и готвене, докато не излязат резултатите от лабораторните изследвания.

          Водата от чешмата не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати“, посочват от ведомството.

          От министерството съветват хората да следят за симптоми на стомашно-чревни заболявания и при нужда незабавно да потърсят медицинска помощ.

          Според здравните власти водата от кладенци и сондажи също не е безопасна, затова трябва да се използва бутилирана вода или вода, доставена с цистерни.

          МЗ публикува и специални насоки за предпазване след наводнения:

          • Миенето на ръце често и използването на дезинфектант са задължителни.
          • При работа в засегнатите райони трябва да се носят маска и ръкавици.
          • При наранявания е важно да се потърси лекар, за да бъде почистена раната и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус.
          • Не консумирайте храна, която е била в контакт с придошлата вода. Изхвърлете повредени опаковки и съмнителни консерви, а храната съхранявайте в затворени съдове.

          Министерството на здравеопазването изразява съпричастност към всички жители на засегнатите райони“, посочват още от институцията.

          След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за продължителни и значителни валежи в източните и северните райони.
          Метеоролозите предупреждават, че обстановката ще остане усложнена и през следващото денонощие.

          Припомняме, че на 3 октомври, вследствие на интензивните дъждове, страната беше засегната от сериозни наводнения, които доведоха до човешки жертви и тежки щети, включително четирима загинали в курортното селище Елените.

