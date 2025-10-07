НА ЖИВО
          Война

          Напрежение в Алепо: сирийските власти обсадиха кюрдските квартали Ашрафия и Шейх Максуд

          Снимка: Reuters
          Силите на преходното правителство в Сирия блокираха достъпа до населените с кюрди квартали Ашрафия и Шейх Максуд в северната част на Алепо и издигнаха укрепления около тях, съобщи Sham TV.

          По данни на медията, мерките са предприети, след като кюрдски части за самоотбрана обстреляли жилищни райони в близост до кръговото движение Лирамун.

          Министерството на отбраната обвини кюрдите, че превръщат северната част на Алепо „в убежище за престъпни елементи“, докато кюрдски източници твърдят, че атаката е била в отговор на блокада и провокации от страна на сирийските сили.

          „Обсадата трябва незабавно да бъде вдигната — 500 000 души са изолирани без достъп до храна и медикаменти,“ заявиха участници в масовите протести, проведени в двата кюрдски квартала, цитирани от агенция Фират.

          Протестиращите призоваха коалиционното командване на Сирийските демократични сили (СДС / SDF) да се намеси и да защити кюрдското население на Алепо.

          Междувременно, според Фират, дронове на сирийската армия са нанесли удари по позиции на СДС в района на Дейр Хафер, източно от Алепо, в нощта на 6 октомври. При атаката седем кюрдски бойци са били ранени. На 20 септември подобен удар в същия район уби осем цивилни.

          Ситуацията бележи рязко влошаване на отношенията между Дамаск и кюрдските сили, въпреки подписаното на 10 март споразумение между преходния президент Ахмед ал-Шараа и командващия СДС Мазлум Абди.

          Документът предвиждаше интегриране на кюрдските бойци във въоръжените сили на преходното правителство и предаване на цивилни и военни обекти – включително летища, газови и нефтени находища – под контрола на новата администрация в Дамаск.

          Впоследствие обаче СДС настоя за федерален модел на управление и широка автономия на кюрдските региони, както и изрази подкрепа за въстанието на друзите в южната провинция Ас-Суейда – ход, който доведе до застой в преговорите и ескалация на напрежението между страните.

