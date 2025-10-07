НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Настимир Ананиев: Интервюто на Борисов пред Бареков е режисирано

          „Интервюто на Борисов пред Бареков е режисирано . В това видео обаче Борисов потвърди, че е предлагал български активи за инвестиция на чужди инвеститори.“

          Това каза бившият депутат Настимир Ананиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Ананиев на Борисов страшно много му личало, че иска да бъде премиер. Той дори посочи, че историята около хотела на Росен Желязков е в полза на лидера на ГЕРБ и дори допусна, че е възможно информацията да е излязла от самия Борисов.

          Бившият депутат коментира и темата за боклуците в „Люлин“ и „Красно село“. По думите му трябва да се открие баланса между това да се събират качествено боклуците и това да бъде на разумна цена.

          Настимир Ананиев: Другата седмица „Величие“ ще влезе в НС и ще обърка сметките Настимир Ананиев: Другата седмица „Величие“ ще влезе в НС и ще обърка сметките

          „Трябва да се обединят партиите в такива моменти на криза, а не те да се използват за политиканстване“, каза още гостът.

