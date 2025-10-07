НА ЖИВО
          Начало България Инциденти

          Непрестанен дъжд блокира достъпа до Арапя

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          След повече от 10 часа непрекъснати валежи в района на Царево властите въведоха превантивни мерки за сигурност, съобщава БГНЕС.

          Минути след 7:00 часа сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ беше блокиран. През нощта екипи на полиция, пожарна и аварийни формирования дежуриха на терен. Наложи се премахване на паднало дърво на пътя Лозенец–Царево, което временно затрудни движението.

          Особено тежка остава ситуацията по направлението Царево–Малко Търново, където мостът при село Изгрев пропадна още в събота заради поройните дъждове. Пътят остава затворен до второ нареждане, а движението по републикански път II-99 е напълно преустановено.

          Всички останали мостови съоръжения в региона се наблюдават, като при необходимост ще бъдат временно затваряни.

          Местните власти призовават гражданите да избягват пътувания в рисковите зони, да бъдат внимателни и да следят актуалната информация за обстановката.

          За област Бургас е обявен червен код – най-високата степен на предупреждение за опасни метеорологични явления.

          

          Инциденти

          Двама мъже в тежко състояние след пожар в трафопост в Плевен

          Камелия Григорова -
          Двама мъже – на 72 и 68 години – са с тежки изгаряния след пожар в трафопост в двора на фирма в Плевен, съобщиха...
          Инциденти

          „София е като Елените, възможна е трагедия“, предупреждава Експерт по управление на риска

          Иван Христов -
          София е изправена пред сериозен риск заради безконтролното застрояване върху речните корита в града, предупреди университетският преподавател Иво Анев. „Строи се върху реките“, заяви...
          Инциденти

          Фатален инцидент: 29-годишен шофьор загина при челен удар на пътя София – Варна

          Камелия Григорова -
          Тежка катастрофа отне живота на млад мъж тази сутрин на първокласния път София – Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция...

