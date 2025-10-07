Непрестанен дъжд блокира достъпа до Арапя

След повече от 10 часа непрекъснати валежи в района на Царево властите въведоха превантивни мерки за сигурност, съобщава БГНЕС.

- Реклама -

Минути след 7:00 часа сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ беше блокиран. През нощта екипи на полиция, пожарна и аварийни формирования дежуриха на терен. Наложи се премахване на паднало дърво на пътя Лозенец–Царево, което временно затрудни движението.

Особено тежка остава ситуацията по направлението Царево–Малко Търново, където мостът при село Изгрев пропадна още в събота заради поройните дъждове. Пътят остава затворен до второ нареждане, а движението по републикански път II-99 е напълно преустановено.

Всички останали мостови съоръжения в региона се наблюдават, като при необходимост ще бъдат временно затваряни.

Местните власти призовават гражданите да избягват пътувания в рисковите зони, да бъдат внимателни и да следят актуалната информация за обстановката.

За област Бургас е обявен червен код – най-високата степен на предупреждение за опасни метеорологични явления.