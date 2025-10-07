Неучебен ден в община Царево заради риска от наводнения

Заради продължаващите валежи и риск от наводнения, училищата и детските градини на територията на община Царево няма да работят днес, съобщиха от местната администрация.

Обстановката през нощта е останала относително спокойна, но предупреждението за опасно време остава в сила и през следващите часове. Общинският щаб, екипи на общината и служители на МВР следят критичните точки и са в готовност за реакция при необходимост.

От общината призовават жителите да не предприемат пътувания и да не напускат домовете си без основателна причина, тъй като ситуацията остава динамична и може да се влоши внезапно.

Гражданите, които отглеждат дворни кучета, се призовават да ги освободят от повидите и да ги преместят на безопасно място.