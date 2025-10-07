НА ЖИВО
          Оферта на годината: брокер пусна „идеален за релакс“ имот в Елените за половин милион лева часове след потопа

          Имот в Елените
          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въпреки разрушенията от опустошителното наводнение в курорта „Елените“, предприемчив брокер публикува обява, която някои определиха като „офертата на годината“.

          Само ден след бедствието – на 4 октомври – в един от популярните сайтове за имоти се появи предложение за продажба на луксозна двуетажна къща в комплекса „Вила Романа“. Имотът е описан като напълно обзаведен, с площ от 200 кв. м, три спални и собствена градина, „идеална за релакс“. Цената – 528 хиляди лева (около 270 хиляди евро). Към обявата са приложени снимки, направени преди бедствието, показващи поддържани зелени площи и уютна атмосфера край плаж Козлука.

          Парадоксът е, че достъпът до ваканционно селище „Елените“ в момента е ограничен, а голяма част от имотите в района са сериозно пострадали или напълно унищожени след водната стихия от 3 октомври. Комплексът „Вила Романа“, където се намира обявената за продажба къща, е буквално разцепен на две от потопа. Част от сградите са с компрометирани носещи колони и предстои да бъдат запечатани като опасни.

          „Вила Романа“ е известен луксозен комплекс, изграден преди около две десетилетия, чиито имоти първоначално бяха изкупени основно от руски граждани. Впоследствие част от тях преминаха във владение на британци и украинци. Преди трагедията там постоянно живееха около 50 семейства, които смятаха мястото за своя малък рай. Днес обаче повечето от тях са загубили домовете си, а инфраструктурата на селището е напълно разрушена.

          Цените на имотите в „Елените“ по принцип бяха по-ниски от тези в съседния Свети Влас, като в някои комплекси, например „Астория 2“, квадратният метър се предлагаше и под 1000 евро – основно заради липсата на акт 16. След бедствието обаче бъдещето на имотния пазар в района остава неясно, а въпросът как точно ще се проведе оглед на обявената „луксозна къща“ звучи повече като черен хумор, отколкото като реална търговска оферта.

