Още една легенда на футбола каза „край“

Краят на една футболна епоха е все по-близо. Само няколко дни след като Серхио Бускетс официално съобщи, че се оттегля, Интер Маями ще се сбогува и с още една легенда в лицето на Жорди Алба.

36-годишният испански защитник, неразделен партньор на Лионел Меси още от времето на Барселона, а по-късно и в САЩ, обяви решението си чрез социалните мрежи. Алба дълги години бе ключов играч както за каталунците и бе известен с невероятната си взаимовръзка с Меси.

През своята дълга кариера той натрупа внушителна колекция от трофеи. Шест пъти шампион на Ла Лига, петкратен носител на Купата на краля, четири Суперкупи на Испания, както и победител в Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Към това се добавят и титлите с националния отбор на Испания – Европейско първенство и Лига на нациите на УЕФА.

От пристигането си в Интер Маями преди две години, Алба се превърна в част от звездното каталунско трио заедно с Меси и Бускетс. Под тяхно ръководство тимът спечели Купата на лигата, а впоследствие и Supporters’ Shield, с което утвърди мястото си сред водещите отбори в МЛС.

Преди окончателно да се сбогува с футбола, Алба ще има за цел да помогне на отбора от Южна Флорида да вдигне трофея от Купата на МЛС.