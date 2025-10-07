НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Още една легенда на футбола каза „край“

          Бившият играч на Барселона Жорди Алба приключва с футбола в края на сезона

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Краят на една футболна епоха е все по-близо. Само няколко дни след като Серхио Бускетс официално съобщи, че се оттегля, Интер Маями ще се сбогува и с още една легенда в лицето на Жорди Алба.

          36-годишният испански защитник, неразделен партньор на Лионел Меси още от времето на Барселона, а по-късно и в САЩ, обяви решението си чрез социалните мрежи. Алба дълги години бе ключов играч както за каталунците и бе известен с невероятната си взаимовръзка с Меси.

          През своята дълга кариера той натрупа внушителна колекция от трофеи. Шест пъти шампион на Ла Лига, петкратен носител на Купата на краля, четири Суперкупи на Испания, както и победител в Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Към това се добавят и титлите с националния отбор на Испания – Европейско първенство и Лига на нациите на УЕФА.

          От пристигането си в Интер Маями преди две години, Алба се превърна в част от звездното каталунско трио заедно с Меси и Бускетс. Под тяхно ръководство тимът спечели Купата на лигата, а впоследствие и Supporters’ Shield, с което утвърди мястото си сред водещите отбори в МЛС.

          Преди окончателно да се сбогува с футбола, Алба ще има за цел да помогне на отбора от Южна Флорида да вдигне трофея от Купата на МЛС. 

          Футбол

          Изненада или не? БФС наказа рефер номер 1 Георги Кабаков за неопределено време

          Николай Минчев -
          Най-елитният български съдия Георги Кабаков е със спрени права за известен период от време. Санкцията бе наложена от съдийската комисия към БФС след двубоя...
          Тенис

          Гергана Топалова започна с победа на турнира в Севиля

          Красимир Попов -
          Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под №7...
          Тенис

          Отново трудности, отново победа за Новак Джокович в Китай

          Николай Минчев -
          Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с...

