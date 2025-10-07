НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Начало Европа Общество

          От 8 октомври започват ефективни санкции за търговци, нарушаващи закона за въвеждане на еврото

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции срещу търговци, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. С приключването на периода на адаптация, институциите вече няма да правят само предписания, а ще пристъпят към реални наказания.

          Стартират и съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) за контрол на прилагането на закона.

          На санкции ще подлежат компаниите, които без икономически основания повишават цените си, като към момента такива предпоставки не съществуват.

          Съгласно закона, всички 256 идентифицирани търговци на дребно – основно хранителни вериги, магазини за напитки и аптеки с годишен оборот над 10 млн. лева – са длъжни ежедневно да публикуват в машинночетим формат информация за цените на стоките от т.нар. голяма потребителска кошница. Данните ще бъдат анализирани чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

          „Наблюдението на ценовите равнища ще бъде по критерии за икономически предпоставки или обоснованост,“ обясни премиерът Желязков.

          Той уточни, че обосновано поскъпване е налице само ако се променят структуроопределящи компоненти в цената – като електроенергия, работна заплата, горива, социални плащания или други фирмени разходи.

          „При липса на такива промени, всяка динамика в цените ще се счита за необосновано покачване,“ подчерта премиерът.

