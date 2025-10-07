НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          От последните минути: Лозенец е под вода (ВИДЕО)

          0
          0
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Поредно крайморско селище в Бургаска област е засегнато от тежки наводнения, след като силните валежи, продължили повече от 10 часа, потопиха части от село Лозенец, община Царево.

          - Реклама -

          Според данни на Meteo Balkans, симулации на речните корита около населеното място показват риск от преливане и допълнителни щети, ако дъждът не спре през следващите часове.

          Местните власти обявиха неучебен ден за всички училища и детски градини в общината, като мярка за предпазване на децата и преподавателите.

          Служители на общината и екипи на полицията продължават да следят нивата на реките и критичните точки в района.

          Поредно крайморско селище в Бургаска област е засегнато от тежки наводнения, след като силните валежи, продължили повече от 10 часа, потопиха части от село Лозенец, община Царево.

          - Реклама -

          Според данни на Meteo Balkans, симулации на речните корита около населеното място показват риск от преливане и допълнителни щети, ако дъждът не спре през следващите часове.

          Местните власти обявиха неучебен ден за всички училища и детски градини в общината, като мярка за предпазване на децата и преподавателите.

          Служители на общината и екипи на полицията продължават да следят нивата на реките и критичните точки в района.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен

          Никола Павлов -
          „Ще се опитаме да покажем дефектите на нашата данъчна система.“С тези думи президентът на КНСБ Пламен Димитров откри конференцията на синдиката, озаглавена „Време за...
          Политика

          Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции

          Никола Павлов -
          Големият проблем при бедствието в Елените е, че за едно и също място отговарят твърде много институции – от Дирекция „Строителен контрол“ през общината...
          Общество

          Израел депортира флотилията с Грета Тунберг и българина Васил Димитров на борда

          Камелия Григорова -
          170 участници от хуманитарната флотилия „Сумуд“, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, бяха депортирани от Израел. Според израелските власти активистите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions