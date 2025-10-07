От последните минути: Лозенец е под вода (ВИДЕО)

Поредно крайморско селище в Бургаска област е засегнато от тежки наводнения, след като силните валежи, продължили повече от 10 часа, потопиха части от село Лозенец, община Царево.

Според данни на Meteo Balkans, симулации на речните корита около населеното място показват риск от преливане и допълнителни щети, ако дъждът не спре през следващите часове.

Местните власти обявиха неучебен ден за всички училища и детски градини в общината, като мярка за предпазване на децата и преподавателите.

Служители на общината и екипи на полицията продължават да следят нивата на реките и критичните точки в района.