НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Отново трудности, отново победа за Новак Джокович в Китай

          Следващото предизвикателство пред сърбина ще бъде Зизу Бергс

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с Яник Ханфман, на сърбина отново му се наложи да играе три сета в адски климатични условия. Въпреки това рекордьорът по титли в турнира отново преодоля изтощението и показа отлична физическа кондиция, за да завърши силно двубоя.

          - Реклама -

          Следващото предизвикателство пред него ще бъде Зизу Бергс, който по-рано днес победи Габриел Диало с 3-6, 7-5, 7-6(8).

          В началото Джокович беше безупречен на сервис, като в същото време прецизните му ретури често затрудняваха Мунар. В резултат на това един пробив се оказа достатъчен на четвъртия поставен, за да спечели откриващия сет с 6-3. Във втората част обаче ролите се размениха – Мунар подобри значително играта си в защита, след което стигна до късен пробив за 7-5.

          В заключителния сет обаче Джокович отново бе на висота, докато непредизвиканите грешки на световния №41 сериозно зачестиха. Джокера на два пъти проби сервиса на своя опонент, като в същото време не му позволи да стигне до нито един брейкпойнт. По този начин рекордьорът по титли от Големия шлем продължи доброто си представяне в Шанхай, триумфирайки след 2 часа и 40 минути на корта.

          В другия завършил мач от днешната програма Холгер Руне победи Джовани Мпечи Перикар с 6-4, 6-7(7), 6-3. На четвъртфинала датчанинът ще се изправи срещу победителя от мача между Талън Грикспор и Валентин Вашеро.

          Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с Яник Ханфман, на сърбина отново му се наложи да играе три сета в адски климатични условия. Въпреки това рекордьорът по титли в турнира отново преодоля изтощението и показа отлична физическа кондиция, за да завърши силно двубоя.

          - Реклама -

          Следващото предизвикателство пред него ще бъде Зизу Бергс, който по-рано днес победи Габриел Диало с 3-6, 7-5, 7-6(8).

          В началото Джокович беше безупречен на сервис, като в същото време прецизните му ретури често затрудняваха Мунар. В резултат на това един пробив се оказа достатъчен на четвъртия поставен, за да спечели откриващия сет с 6-3. Във втората част обаче ролите се размениха – Мунар подобри значително играта си в защита, след което стигна до късен пробив за 7-5.

          В заключителния сет обаче Джокович отново бе на висота, докато непредизвиканите грешки на световния №41 сериозно зачестиха. Джокера на два пъти проби сервиса на своя опонент, като в същото време не му позволи да стигне до нито един брейкпойнт. По този начин рекордьорът по титли от Големия шлем продължи доброто си представяне в Шанхай, триумфирайки след 2 часа и 40 минути на корта.

          В другия завършил мач от днешната програма Холгер Руне победи Джовани Мпечи Перикар с 6-4, 6-7(7), 6-3. На четвъртфинала датчанинът ще се изправи срещу победителя от мача между Талън Грикспор и Валентин Вашеро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румъния поема председателството на Централноевропейската инициатива от 2026 г.

          Красимир Попов -
          Румъния ще поеме ротационното председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), считано от 1 януари 2026 г., съобщи Министерството на външните работи в Букурещ, цитирано от...
          Война

          Украинското разузнаване: Ветераните от войната са най-голямата заплаха за властта на Путин

          Иван Христов -
          В Кремъл нарастват опасенията, че завръщането на десетки хиляди военнослужещи и бивши затворници от фронта ще предизвика рязко увеличение на престъпността и социална дестабилизация....
          Футбол

          БФС одруса ЦСКА с 10 бона след дербито с Лудогорец

          Николай Минчев -
          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира ЦСКА с общо 9800 лева след дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига, завършило при...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions