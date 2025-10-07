Отново трудности, отново победа за Новак Джокович в Китай

Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с Яник Ханфман, на сърбина отново му се наложи да играе три сета в адски климатични условия. Въпреки това рекордьорът по титли в турнира отново преодоля изтощението и показа отлична физическа кондиция, за да завърши силно двубоя.

Следващото предизвикателство пред него ще бъде Зизу Бергс, който по-рано днес победи Габриел Диало с 3-6, 7-5, 7-6(8).

В началото Джокович беше безупречен на сервис, като в същото време прецизните му ретури често затрудняваха Мунар. В резултат на това един пробив се оказа достатъчен на четвъртия поставен, за да спечели откриващия сет с 6-3. Във втората част обаче ролите се размениха – Мунар подобри значително играта си в защита, след което стигна до късен пробив за 7-5.

В заключителния сет обаче Джокович отново бе на висота, докато непредизвиканите грешки на световния №41 сериозно зачестиха. Джокера на два пъти проби сервиса на своя опонент, като в същото време не му позволи да стигне до нито един брейкпойнт. По този начин рекордьорът по титли от Големия шлем продължи доброто си представяне в Шанхай, триумфирайки след 2 часа и 40 минути на корта.

В другия завършил мач от днешната програма Холгер Руне победи Джовани Мпечи Перикар с 6-4, 6-7(7), 6-3. На четвъртфинала датчанинът ще се изправи срещу победителя от мача между Талън Грикспор и Валентин Вашеро.