      вторник, 07.10.25
          Политическа буря във Франция: След оставката на премиера опозицията поиска импийчмънт на Макрон

          Снимка: БГНЕС
          Франция отново е в центъра на политическа криза, след като премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка само месец след назначението си. Президентът Еманюел Макрон му е дал 48 часа, за да проведе последни консултации с политическите сили и да представи план за стабилност, преди окончателно да бъде решено бъдещето на правителството.

          Кабинетът на Льокорню издържа едва 14 часа, преди да се разпадне под натиска на остра обществена и политическа реакция. Най-сериозно недоволство предизвика назначението на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната, което дясната партия „Републиканците“ определи като символ на провалената икономическа политика на Макрон.

          Левицата внесе вот на недоверие, а десницата поиска предсрочни парламентарни избори. Лидерът на „Национален сбор“ Марин Льо Пен заяви:

          „Тази шега продължи твърде дълго. Фарсът трябва да свърши.“

          В същото време лидерът на крайнолявата партия „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон обяви, че единственият изход е импийчмънт на президента Макрон:

          „Трябва да стигнем до същината на проблема и да се обърнем към народа. Трябва да оспорим легитимността на Макрон.“

          В Париж се обсъждат три възможни сценария: назначаване на премиер от социалистите и еколозите, създаване на техническо правителство, или разпускане на парламента и предсрочни избори.

          Френските медии определят случващото се като „безпрецедентен политически хаос“, който поставя под въпрос стабилността на управлението на Макрон.

