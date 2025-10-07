Потоп чака Източна България, проф. Рачев насочи вниманието към река Янтра

Климатологът проф. Георги Рачев предупреди, че в следващите дни страната ще бъде обхваната от студено и дъждовно време, което ще засегне голяма част от България. Източна България е заплашена от потоп. В ефира на bTV той уточни, че днешният и утрешният ден ще останат хладни, с температури по-ниски от обичайните за сезона. В западните райони валежите постепенно ще отслабнат и ще спрат, но в източна България дъждовете ще продължат поне до четвъртък.

Проф. Рачев посочи, че в Царево вече са паднали около 40 литра дъжд на квадратен метър. Според прогнозите на негови колеги от Германия, в източните части на страната количествата могат да достигнат до 100 литра на квадратен метър. Той предупреди хората да бъдат внимателни, тъй като очакваните валежи са сериозни и могат да доведат до проблеми като локални наводнения или затруднения в движението.

По думите му, в София денят ще бъде необичайно студен за октомври, с превалявания и ниски дневни температури. От четвъртък нататък обаче се очаква времето постепенно да се подобри — валежите ще спрат, а температурите ще тръгнат нагоре.

Подобна е и прогнозата за Пловдив. Там се очакват около 20 литра дъжд на квадратен метър, а от четвъртък нататък времето ще започне да се затопля и максималните температури ще достигнат около 20°C.

Климатологът подчерта, че най-сериозни валежи се очакват в районите между Варна и Плевен. Той обърна специално внимание на река Янтра, като предупреди, че според американския метеорологичен модел в този регион количествата валежи могат да достигнат до 150 литра на квадратен метър за целия период. Това повишава риска от преливания и други хидрологични проблеми.

В Силистра също се очакват значителни валежи — над 100 литра на квадратен метър. В Плевен пък, според думите на климатолога, „няма изгледи скоро да изгрее слънце“, което означава, че районът ще остане под влияние на облачно и влажно време още няколко дни.

В заключение проф. Рачев обобщи, че след средата на седмицата валежите постепенно ще отслабнат, температурите ще се повишат и времето ще се стабилизира. До тогава обаче Източна България трябва да бъде подготвена за интензивни дъждове, по-ниски температури и риск от значителни количества валежи в кратък период.