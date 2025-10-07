НА ЖИВО
          Потоп чака Източна България, проф. Рачев насочи вниманието към река Янтра

          Професор Георги Рачев
          Професор Георги Рачев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Климатологът проф. Георги Рачев предупреди, че в следващите дни страната ще бъде обхваната от студено и дъждовно време, което ще засегне голяма част от България. Източна България е заплашена от потоп. В ефира на bTV той уточни, че днешният и утрешният ден ще останат хладни, с температури по-ниски от обичайните за сезона. В западните райони валежите постепенно ще отслабнат и ще спрат, но в източна България дъждовете ще продължат поне до четвъртък.

          Проф. Рачев посочи, че в Царево вече са паднали около 40 литра дъжд на квадратен метър. Според прогнозите на негови колеги от Германия, в източните части на страната количествата могат да достигнат до 100 литра на квадратен метър. Той предупреди хората да бъдат внимателни, тъй като очакваните валежи са сериозни и могат да доведат до проблеми като локални наводнения или затруднения в движението.

          По думите му, в София денят ще бъде необичайно студен за октомври, с превалявания и ниски дневни температури. От четвъртък нататък обаче се очаква времето постепенно да се подобри — валежите ще спрат, а температурите ще тръгнат нагоре.

          Подобна е и прогнозата за Пловдив. Там се очакват около 20 литра дъжд на квадратен метър, а от четвъртък нататък времето ще започне да се затопля и максималните температури ще достигнат около 20°C.

          Климатологът подчерта, че най-сериозни валежи се очакват в районите между Варна и Плевен. Той обърна специално внимание на река Янтра, като предупреди, че според американския метеорологичен модел в този регион количествата валежи могат да достигнат до 150 литра на квадратен метър за целия период. Това повишава риска от преливания и други хидрологични проблеми.

          В Силистра също се очакват значителни валежи — над 100 литра на квадратен метър. В Плевен пък, според думите на климатолога, „няма изгледи скоро да изгрее слънце“, което означава, че районът ще остане под влияние на облачно и влажно време още няколко дни.

          В заключение проф. Рачев обобщи, че след средата на седмицата валежите постепенно ще отслабнат, температурите ще се повишат и времето ще се стабилизира. До тогава обаче Източна България трябва да бъде подготвена за интензивни дъждове, по-ниски температури и риск от значителни количества валежи в кратък период.

          Общество

          Джартов: 51 населени места остават без ток

          Камелия Григорова -
          След денонощие на проливни дъждове и бедствена ситуация по Южното Черноморие, обстановката постепенно се нормализира, съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на...
          Общество

          Две години от нападението на 7 октомври – денят, който промени Близкия изток

          Камелия Григорова -
          Израел днес отбелязва втората годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г. – най-кървавия ден в съвременната история на страната. Годишнината идва на фона...
          Война

          Русия нанесе нов масиран удар в Украйна: мащабни пожари и спиране на електричеството

          Иван Христов -
          Русия нанесе поредна серия удари по украинската инфраструктура с дронове в нощта срещу вторник, предизвиквайки масивни пожари в Полтавска и Сумска области, оставяйки над...

