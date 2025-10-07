ПП-ДБ издигат Кирил Петков за президент като символ на борбата със статуквото?

Кирил Петков отново е на преден план – този път като вероятен кандидат-президент на „Продължаваме промяната“. След като партията изпитва сериозни финансови затруднения и липса на богати дарители, ръководството, начело с Асен Василев, обмисля именно Петков да бъде номиниран за изборите. Според информации от „Уикенд“, бившият премиер се е превърнал в основна опция за формацията, тъй като олицетворява „борбата със статуквото“ като я съчетава с популярност, политически опит и символика на „чист кандидат“ – за разлика от милионерите, които в миналото са финансирали кампаниите си сами.

По данни от партийни среди, след скандалите около финансирането на организацията и „неофициалните кешови“ потоци, ПП е останала с оскъдни ресурси. В хазната нямало средства за провеждане на пълноценна президентска кампания, а липсата на спонсори поставя Асен Василев пред труден избор. Именно затова партията вижда в лицето на Петков човек, който би могъл да се включи без сериозни финансови разходи и да даде нова енергия на движението.

Макар отдавна името на Кирил Петков да се споменава като възможен наследник на Румен Радев, досега самият той не е проявявал желание за президентския пост. Сегашната ситуация обаче може да промени плановете му. В партийните среди се коментира, че Петков има хъс и увереност да поведе подобна кампания, а в същото време няма да натовари бюджета на формацията.

Петков вече е поел ангажимент да помага за стабилизиране на финансовото състояние на „Продължаваме промяната“. Той открито заявява, че основната му мисия е да осигури свежи средства, медийна подкрепа и организационна структура. „За четири години направихме много, ще направим и това. Ако сме антикорупционна партия, пълна със свободни хора и подкрепа, която няма цена, ставаме опасни за статуквото“, коментира той.

Така, макар официално решение още да няма, кандидатурата на Кирил Петков постепенно се очертава като спасителен ход за партията – едновременно символичен и прагматичен, в момент когато „Продължаваме промяната“ се опитва да оцелее финансово и политически.