Правителството ще обсъди промени в тарифите, законите и бюджета на Агенцията за ядрено регулиране

На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще одобри вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025 г., предаде БГНЕС.

Сред точките в дневния ред на заседанието са и промени в Тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, както и изменения в Тарифа № 4 – тази, по която се събират такси в системата на Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за държавните такси.

Очаква се министрите да обсъдят и поправки в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, както и промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Освен това кабинетът ще одобри промени в Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г., свързано с националните програми за развитие на образованието, с цел актуализиране на приоритетите и мерките в сектора.