Председателят на ВКС: Съдийската колегия на ВСС ще избере временен председател на ВАС

Има основания да се предполага, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Това заяви пред медиите председателят на Върховния касационен съд (ВКС)Галина Захарова преди днешното заседание на колегията, на което се очаква въпросът да бъде разгледан.
По повод решението на ВКС, с което бе отказано възобновяване на дела по искане на Борислав Сарафов, тъй като шестмесечният му мандат като и.ф. главен прокурор е изтекъл, Захарова подчерта, че не би трябвало да има междуинституционално напрежение.
Тя посочи, че позицията на ВКС се изразява по конкретни дела, а решенията на съда са суверенни и неотменими.
По думите ѝ различното тълкуване на закона може да доведе до различен подход, но законът е един и трябва да бъде прилаган еднакво от всички институции.
В заключение председателят на ВКС напомни, че разглеждането на въпроса за назначаването и освобождаването на изпълняващ функциите ръководители е в компетентността на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Има основания да се предполага, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Това заяви пред медиите председателят на Върховния касационен съд (ВКС)Галина Захарова преди днешното заседание на колегията, на което се очаква въпросът да бъде разгледан.
По повод решението на ВКС, с което бе отказано възобновяване на дела по искане на Борислав Сарафов, тъй като шестмесечният му мандат като и.ф. главен прокурор е изтекъл, Захарова подчерта, че не би трябвало да има междуинституционално напрежение.
Тя посочи, че позицията на ВКС се изразява по конкретни дела, а решенията на съда са суверенни и неотменими.
По думите ѝ различното тълкуване на закона може да доведе до различен подход, но законът е един и трябва да бъде прилаган еднакво от всички институции.
В заключение председателят на ВКС напомни, че разглеждането на въпроса за назначаването и освобождаването на изпълняващ функциите ръководители е в компетентността на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.