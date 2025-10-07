Председателят на ВКС: Съдийската колегия на ВСС ще избере временен председател на ВАС

Има основания да се предполага, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Това заяви пред медиите председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова преди днешното заседание на колегията, на което се очаква въпросът да бъде разгледан.

„Дали Георги Чолаков ще остане на поста зависи от решението на колегията. Веднъж вече беше прието за необходимо да се посочи друг изпълняващ функциите председател. Предстои да видим как ще се развие дебатът по тази точка днес", заяви Захарова.

По повод решението на ВКС, с което бе отказано възобновяване на дела по искане на Борислав Сарафов, тъй като шестмесечният му мандат като и.ф. главен прокурор е изтекъл, Захарова подчерта, че не би трябвало да има междуинституционално напрежение.

„Към настоящия момент положението е такова, че след 21 юли 2025 г. е изтекъл шестмесечният срок съгласно чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт и едно и също лице не може да заема позицията изпълняващ функциите“, обясни председателят на ВКС.

Тя посочи, че позицията на ВКС се изразява по конкретни дела, а решенията на съда са суверенни и неотменими.

„Тълкуването на закона е в ръцете на съда. Съдът е суверенен да преценява по конкретните дела как точно да прилага и тълкува закона“, заяви Захарова.

По думите ѝ различното тълкуване на закона може да доведе до различен подход, но законът е един и трябва да бъде прилаган еднакво от всички институции.

В заключение председателят на ВКС напомни, че разглеждането на въпроса за назначаването и освобождаването на изпълняващ функциите ръководители е в компетентността на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.