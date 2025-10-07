НА ЖИВО
          Преговорите за Газа в Египет приключиха в „позитивна атмосфера"

          Снимка: БГНЕС
          Първият кръг от преговорите за Ивицата Газа между движението Хамас и международните посредници приключи в Египет в „позитивна атмосфера“, съобщиха рано във вторник египетски държавни медии.

          Телевизионният канал „Ал-Кахера Нюз“, близък до разузнавателните служби, информира, че разговорите ще продължат по-късно днес в курортния град Шарм ел-Шейх, където в понеделник пристигна израелска делегация.

          „Преговорите протекоха конструктивно, с взаимна готовност за напредък,“ съобщи източник, цитиран от египетските медии.

          Очаква се Израел и Хамас да проведат непреки преговори по 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който предвижда размяна на заложници и дългосрочно прекратяване на огъня в Газа.

          Египет играе ключова роля като основен медиатор между двете страни, а дипломатически източници в Кайро коментират, че настоящият кръг от преговори може да се окаже решаващ за постигането на споразумение, подкрепено и от няколко арабски държави.

