Путин празнува 73-ия си рожден ден, ще проведе съвещание на Съвета за сигурност на Русия

Руският президент Владимир Путин, който навършва 73 години на 7 октомври, ще прекара рождения си ден в работна обстановка, предава ТАСС.

Както заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на държавния глава, планираните събития на Путин, отворени за пресата, включват брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. „Това не е толкова за постоянните членове на Съвета за сигурност, за да поздравят президента, колкото по-скоро [е свързано] с работния дневен ред“, подчерта говорителят на Кремъл.

Традиционно Путин получава поздравления от чуждестранните си колеги на този ден. Затова графикът му включва множество международни телефонни разговори.

Песков обаче призна, че президентът има и лични планове за деня: „Рожденият ден си е рожден ден“.