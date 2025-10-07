НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Путин празнува 73-ия си рожден ден, ще проведе съвещание на Съвета за сигурност на Русия

          0
          47
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин, който навършва 73 години на 7 октомври, ще прекара рождения си ден в работна обстановка, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Както заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на държавния глава, планираните събития на Путин, отворени за пресата, включват брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. „Това не е толкова за постоянните членове на Съвета за сигурност, за да поздравят президента, колкото по-скоро [е свързано] с работния дневен ред“, подчерта говорителят на Кремъл.

          Традиционно Путин получава поздравления от чуждестранните си колеги на този ден. Затова графикът му включва множество международни телефонни разговори.

          Песков обаче призна, че президентът има и лични планове за деня: „Рожденият ден си е рожден ден“.

          Руският президент Владимир Путин, който навършва 73 години на 7 октомври, ще прекара рождения си ден в работна обстановка, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Както заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на държавния глава, планираните събития на Путин, отворени за пресата, включват брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. „Това не е толкова за постоянните членове на Съвета за сигурност, за да поздравят президента, колкото по-скоро [е свързано] с работния дневен ред“, подчерта говорителят на Кремъл.

          Традиционно Путин получава поздравления от чуждестранните си колеги на този ден. Затова графикът му включва множество международни телефонни разговори.

          Песков обаче призна, че президентът има и лични планове за деня: „Рожденият ден си е рожден ден“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Ким Чен Ун поздрави Путин за РД: Вечна дружба и съюзничество между Северна Корея и Русия

          Иван Христов -
          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден, изразявайки увереност във вечното приятелство и продължаващите съюзнически отношения между...
          Общество

          Израел депортира флотилията с Грета Тунберг и българина Васил Димитров на борда

          Камелия Григорова -
          170 участници от хуманитарната флотилия „Сумуд“, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, бяха депортирани от Израел. Според израелските власти активистите...
          Политика

          Владимир Путин навършва 73: Две десетилетия власт и една война по-късно

          Камелия Григорова -
          Руският президент Владимир Путин днес навършва 73 години. За 22-ри път той отбелязва рождения си ден като държавен глава – и за четвърти пореден...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions