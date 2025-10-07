НА ЖИВО
          Ръководителите на Добруджа гласуваха доверие на Орела

          По този начин наставникът Атанас Атанасов ще води отбора от Добрич в предстоящото домакинство на ЦСКА

          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Ръководството на Добруджа излезе с официално решение във връзка с подадената оставка от наставника Атанас Атанасов. Специалистът изрази мнение след поредната загуба (0:2 от Арда), че е време за промяна и такава може да има с оттеглянето му. 

          В крайна сметка ръководството отказа да приеме подобно решение и изрази „пълното си доверие“:

          „Във връзка с подадената оставка на старши треньора Атанас Атанасов, ръководството на ПФК Добруджа 1919 обсъди ситуацията и взе решение да не я приеме. Клубът изразява пълното си доверие към Атанас Атанасов“, гласи кратката позиция на ръководството.

          Припомняме ви, че след паузата за националните отбори на Добруджа му предстои домакинство срещу ЦСКА.

