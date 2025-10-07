Ръководството на „Елените“ поема морална отговорност, но това е „опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията са безсилни“

Опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията му са безсилни, е помела района на ваканционно селище „Елените“, предизвиквайки трагедия с човешки жертви и огромни материални щети. Ръководството на комплекса изрази дълбока скръб и съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите, подчертавайки, че бедствието е било изцяло резултат от извънредни природни сили, които никоя инфраструктура не би могла да овладее, предава Флагман.бг.

Собствената метеорологична станция на „Елените“ е отчела 340 литра дъжд на квадратен метър само за няколко часа – количество, което многократно надвишава месечната норма и по мащаб потвърждава, че става дума за изключителен климатичен феномен. Според наблюденията в района на Стара планина, валежите във високите части са били още по-интензивни, което довело до внезапна водна вълна, носеща със себе си кал, дървесина и камъни. Тя е причинила масови разрушения не само в района на Елените, но и в други части на страната.

От ръководството на комплекса подчертават, че всички сгради и съоръжения са законно изградени и се поддържат в изправност. В основата на курорта действа 20-метров отводнителен колектор, функциониращ успешно над три десетилетия. Въпреки това, мащабът на водната маса се е оказал непосилен дори за най-здравите инженерни решения. „Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре“, се казва в позицията.

„Елените“ поемат морална отговорност да подпомогнат пострадалите и да съдействат за възстановяването на района. Екипите на комплекса вече работят по разчистване и оценка на щетите, като ръководството призова държавните институции към реална подкрепа и съвместни действия в превенцията на бъдещи бедствия.

От управата настояват, че трагедията трябва да бъде урок – да се засили контролът върху сечите, да се поддържат деретата и да се въведе автоматична система за предупреждение при екстремни валежи. „Това не са пожелания – това са уроци, платени с човешки животи“, заявяват от „Елените“.

Посланието завършва с апел за единство и действие: „Природата няма вина. И ние нямаме враг – освен собственото си бездействие.“