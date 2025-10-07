Раздадоха наградите „Кмет на годината“, вижте всички победители

Кметът на Ямбол Валентин Ревански бе отличен с най-престижната награда „Кмет на годината 2025“ в категория „Голяма община“.

В категория „Средна община“ призът получи кметът на Тунджа Станчо Ставрев, а за „Малка община“ — кметът на Ивайловград Диана Овчарова.

Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова.

„Продължаваме да настояваме за повече самостоятелност на общините. Ако имахте повече правомощия и възможности, вероятно част от катастрофите нямаше да се случат. Но те станаха,“ заяви Йотова.

Тя подчерта, че децентрализацията, за която се говори от години, все още не е факт, и предупреди:

„Ако рухнат общините, ще рухне и държавата.“

Йотова определи кметовете като „особена порода хора – които правят с малко много“, и изтъкна тяхната ангажираност към образованието и младите хора.

„България има всички основания да бъде лидер в Югоизточна Европа,“ допълни тя.

В речта си Валентин Ревански посвети отличието на екипа си, администрацията и гражданите на Ямбол.

„Тази награда не е персонална. Тя е за всички, с които работим заедно. Когато приключим своя обществен път, нека останем в историята като хора, служили с чест, достойнство и любов към родния си град,“ каза той.

Сред останалите отличени:

Инж. Пеньо Ненов , кмет на Бяла , е победител в категория „Градска среда – малка община“ .

, кмет на , е победител в категория . Валентин Ревански получи и наградата за „Градска среда – голяма община“ , връчена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов .

получи и наградата за , връчена от . Марин Киров , кмет на Царево , получи специалната награда на Камарата на строителите в България (КСБ) , както и отличието за „Туризъм и култура – малка община“ .

, кмет на , получи , както и отличието за . За първи път беше връчена наградата „Визионер в образованието“, която отиде при кмета на Бургас Димитър Николов.

Омбудсманът Велислава Делчева връчи наградите в категория „Кмет на гражданите“:

Емануил Манолов (Аврен) – малка община,

(Аврен) – малка община, инж. Ангел Джоргов (Самоков) – средна община,

(Самоков) – средна община, кметът на Асеновград – голяма община.

Тържествената церемония отбеляза 12-ото издание на конкурса „Кмет на годината“, който отличава постиженията и добрите практики в местното управление.