НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Раздадоха наградите „Кмет на годината“, вижте всички победители

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на Ямбол Валентин Ревански бе отличен с най-престижната награда „Кмет на годината 2025“ в категория „Голяма община“.

          - Реклама -

          В категория „Средна община“ призът получи кметът на Тунджа Станчо Ставрев, а за „Малка община“ — кметът на Ивайловград Диана Овчарова.
          Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова.

          Продължаваме да настояваме за повече самостоятелност на общините. Ако имахте повече правомощия и възможности, вероятно част от катастрофите нямаше да се случат. Но те станаха,“ заяви Йотова.

          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          Тя подчерта, че децентрализацията, за която се говори от години, все още не е факт, и предупреди:

          Ако рухнат общините, ще рухне и държавата.

          Йотова определи кметовете като „особена порода хора – които правят с малко много“, и изтъкна тяхната ангажираност към образованието и младите хора.

          България има всички основания да бъде лидер в Югоизточна Европа,“ допълни тя.

          В речта си Валентин Ревански посвети отличието на екипа си, администрацията и гражданите на Ямбол.

          Тази награда не е персонална. Тя е за всички, с които работим заедно. Когато приключим своя обществен път, нека останем в историята като хора, служили с чест, достойнство и любов към родния си град,“ каза той.

          Кметът на Царево с последна информация: Има наводнения в Лозенец и къмпинг „Нестинарка“ Кметът на Царево с последна информация: Има наводнения в Лозенец и къмпинг „Нестинарка“

          Сред останалите отличени:

          • Инж. Пеньо Ненов, кмет на Бяла, е победител в категория „Градска среда – малка община“.
          • Валентин Ревански получи и наградата за „Градска среда – голяма община“, връчена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов.
          • Марин Киров, кмет на Царево, получи специалната награда на Камарата на строителите в България (КСБ), както и отличието за „Туризъм и култура – малка община“.
          • За първи път беше връчена наградата „Визионер в образованието“, която отиде при кмета на Бургас Димитър Николов.

          Омбудсманът Велислава Делчева връчи наградите в категория „Кмет на гражданите“:

          • Емануил Манолов (Аврен) – малка община,
          • инж. Ангел Джоргов (Самоков) – средна община,
          • кметът на Асеновград – голяма община.

          Тържествената церемония отбеляза 12-ото издание на конкурса „Кмет на годината“, който отличава постиженията и добрите практики в местното управление.

          Кметът на Ямбол Валентин Ревански бе отличен с най-престижната награда „Кмет на годината 2025“ в категория „Голяма община“.

          - Реклама -

          В категория „Средна община“ призът получи кметът на Тунджа Станчо Ставрев, а за „Малка община“ — кметът на Ивайловград Диана Овчарова.
          Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова.

          Продължаваме да настояваме за повече самостоятелност на общините. Ако имахте повече правомощия и възможности, вероятно част от катастрофите нямаше да се случат. Но те станаха,“ заяви Йотова.

          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          Тя подчерта, че децентрализацията, за която се говори от години, все още не е факт, и предупреди:

          Ако рухнат общините, ще рухне и държавата.

          Йотова определи кметовете като „особена порода хора – които правят с малко много“, и изтъкна тяхната ангажираност към образованието и младите хора.

          България има всички основания да бъде лидер в Югоизточна Европа,“ допълни тя.

          В речта си Валентин Ревански посвети отличието на екипа си, администрацията и гражданите на Ямбол.

          Тази награда не е персонална. Тя е за всички, с които работим заедно. Когато приключим своя обществен път, нека останем в историята като хора, служили с чест, достойнство и любов към родния си град,“ каза той.

          Кметът на Царево с последна информация: Има наводнения в Лозенец и къмпинг „Нестинарка“ Кметът на Царево с последна информация: Има наводнения в Лозенец и къмпинг „Нестинарка“

          Сред останалите отличени:

          • Инж. Пеньо Ненов, кмет на Бяла, е победител в категория „Градска среда – малка община“.
          • Валентин Ревански получи и наградата за „Градска среда – голяма община“, връчена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов.
          • Марин Киров, кмет на Царево, получи специалната награда на Камарата на строителите в България (КСБ), както и отличието за „Туризъм и култура – малка община“.
          • За първи път беше връчена наградата „Визионер в образованието“, която отиде при кмета на Бургас Димитър Николов.

          Омбудсманът Велислава Делчева връчи наградите в категория „Кмет на гражданите“:

          • Емануил Манолов (Аврен) – малка община,
          • инж. Ангел Джоргов (Самоков) – средна община,
          • кметът на Асеновград – голяма община.

          Тържествената церемония отбеляза 12-ото издание на конкурса „Кмет на годината“, който отличава постиженията и добрите практики в местното управление.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Словесна война се разрази между Доналд Тръмп и Грета Тунберг

          Иван Христов -
          Грета Тунберг с нов залп в словесната война с Доналд Тръмп, като отвърна на заявленията му, че тя страда от проблеми с гнева, намеквайки,...
          Инциденти

          Ръководството на „Елените“ поема морална отговорност, но това е „опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията са безсилни“

          Иван Христов -
          Опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията му са безсилни, е помела района на ваканционно селище „Елените“, предизвиквайки трагедия с човешки жертви и...
          Общество

          „Да, България“ към МВР: Разкрийте информацията за запалените камиони или ще извикаме Митов в НС

          Никола Павлов -
          Партия „Да, България“ настоява Министерството на вътрешните работи да разкрие публично информация за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions