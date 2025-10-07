Раздадоха наградите „Кмет на годината“, вижте всички победители

Кметът на Ямбол Валентин Ревански бе отличен с най-престижната награда „Кмет на годината 2025“ в категория „Голяма община“.
В категория „Средна община“ призът получи кметът на Тунджа Станчо Ставрев, а за „Малка община“ — кметът на Ивайловград Диана Овчарова.
Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова.
Тя подчерта, че децентрализацията, за която се говори от години, все още не е факт, и предупреди:
Йотова определи кметовете като „особена порода хора – които правят с малко много“, и изтъкна тяхната ангажираност към образованието и младите хора.
В речта си Валентин Ревански посвети отличието на екипа си, администрацията и гражданите на Ямбол.
Сред останалите отличени:
- Инж. Пеньо Ненов, кмет на Бяла, е победител в категория „Градска среда – малка община“.
- Валентин Ревански получи и наградата за „Градска среда – голяма община“, връчена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов.
- Марин Киров, кмет на Царево, получи специалната награда на Камарата на строителите в България (КСБ), както и отличието за „Туризъм и култура – малка община“.
- За първи път беше връчена наградата „Визионер в образованието“, която отиде при кмета на Бургас Димитър Николов.
Омбудсманът Велислава Делчева връчи наградите в категория „Кмет на гражданите“:
- Емануил Манолов (Аврен) – малка община,
- инж. Ангел Джоргов (Самоков) – средна община,
- кметът на Асеновград – голяма община.
Тържествената церемония отбеляза 12-ото издание на конкурса „Кмет на годината“, който отличава постиженията и добрите практики в местното управление.
