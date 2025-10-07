Родриго: Прекарах дълго време без да говоря с никого, никой не знаеше през какво преминавам

Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони – Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза. Бразилецът призна за огромни проблеми, които имал през миналия сезон и използва момента за пореден път да благодари на Карло Анчелоти и целия му щаб, че са му помогнали да мине през личните казуси, които имал.

“Миналият сезон имах много, много труден период на лично ниво… Прекарах дълго време без да говоря с никого. Никой не знаеше през какво преминавам… Беше много труден период. Не бях добре нито физически, нито психически.

Това ми струваше много… Анчелоти ми помогна много – всеки ден виждаше, че не съм добре, че не съм годен за игра, че не мога да помогна на отбора.

Нямаше време за възстановяване, играехме на всеки три дни и тогава не можеш да спреш да решиш проблема. Анчелоти видя, че съм нормален човек и имам истински проблеми. Той разбра сложната ми ситуация.

Карло ми каза: Просто стой спокойно тук, не си в състояние да играеш сега. Благодарих му и помолих да играя, но той знаеше, че трябва да възстанови човека преди играча.

Беше много труден момент в живота ми… но сега преодолях всичко, добре съм. Винаги, когато мога, благодаря на Карлито, сина му Давид и треньорския щаб.

Всички ми помогнаха и, разбира се, семейството ми. Сега чувствам само радост, щастлив съм, много мотивиран да направя страхотен сезон“ – сподели Родриго за AS.

Припомняме ви, че откакто Килиан Мбапе акостира в Реал Мадрид – за Родриго се смяташе, че ще остане още по-малко игрово време. В крайна сметка през изминалото лято имаше много спекулации и се очакваше той да бъде продаден на Арсенал.