НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Родриго: Прекарах дълго време без да говоря с никого, никой не знаеше през какво преминавам

          Бразилецът призна за огромни проблеми, които е имал през миналия сезон

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони – Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза. Бразилецът призна за огромни проблеми, които имал през миналия сезон и използва момента за пореден път да благодари на Карло Анчелоти и целия му щаб, че са му помогнали да мине през личните казуси, които имал. 

          - Реклама -

          “Миналият сезон имах много, много труден период на лично ниво… Прекарах дълго време без да говоря с никого. Никой не знаеше през какво преминавам… Беше много труден период. Не бях добре нито физически, нито психически.

          Това ми струваше много… Анчелоти ми помогна много – всеки ден виждаше, че не съм добре, че не съм годен за игра, че не мога да помогна на отбора.

          Нямаше време за възстановяване, играехме на всеки три дни и тогава не можеш да спреш да решиш проблема. Анчелоти видя, че съм нормален човек и имам истински проблеми. Той разбра сложната ми ситуация.

          Карло ми каза: Просто стой спокойно тук, не си в състояние да играеш сега. Благодарих му и помолих да играя, но той знаеше, че трябва да възстанови човека преди играча.

          Беше много труден момент в живота ми… но сега преодолях всичко, добре съм. Винаги, когато мога, благодаря на Карлито, сина му Давид и треньорския щаб.

          Всички ми помогнаха и, разбира се, семейството ми. Сега чувствам само радост, щастлив съм, много мотивиран да направя страхотен сезон“ – сподели Родриго за AS.

          Припомняме ви, че откакто Килиан Мбапе акостира в Реал Мадрид – за Родриго се смяташе, че ще остане още по-малко игрово време. В крайна сметка през изминалото лято имаше много спекулации и се очакваше той да бъде продаден на Арсенал.

          Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони – Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза. Бразилецът призна за огромни проблеми, които имал през миналия сезон и използва момента за пореден път да благодари на Карло Анчелоти и целия му щаб, че са му помогнали да мине през личните казуси, които имал. 

          - Реклама -

          “Миналият сезон имах много, много труден период на лично ниво… Прекарах дълго време без да говоря с никого. Никой не знаеше през какво преминавам… Беше много труден период. Не бях добре нито физически, нито психически.

          Това ми струваше много… Анчелоти ми помогна много – всеки ден виждаше, че не съм добре, че не съм годен за игра, че не мога да помогна на отбора.

          Нямаше време за възстановяване, играехме на всеки три дни и тогава не можеш да спреш да решиш проблема. Анчелоти видя, че съм нормален човек и имам истински проблеми. Той разбра сложната ми ситуация.

          Карло ми каза: Просто стой спокойно тук, не си в състояние да играеш сега. Благодарих му и помолих да играя, но той знаеше, че трябва да възстанови човека преди играча.

          Беше много труден момент в живота ми… но сега преодолях всичко, добре съм. Винаги, когато мога, благодаря на Карлито, сина му Давид и треньорския щаб.

          Всички ми помогнаха и, разбира се, семейството ми. Сега чувствам само радост, щастлив съм, много мотивиран да направя страхотен сезон“ – сподели Родриго за AS.

          Припомняме ви, че откакто Килиан Мбапе акостира в Реал Мадрид – за Родриго се смяташе, че ще остане още по-малко игрово време. В крайна сметка през изминалото лято имаше много спекулации и се очакваше той да бъде продаден на Арсенал.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          Никола Павлов -
          Необходими са координирани усилия на всички институции – без изключение, на местната и националната власт – за да се справим с кризите, които „заливат“...
          Футбол

          Ръководителите на Добруджа гласуваха доверие на Орела

          Николай Минчев -
          Ръководството на Добруджа излезе с официално решение във връзка с подадената оставка от наставника Атанас Атанасов. Специалистът изрази мнение след поредната загуба (0:2 от...
          Война

           „Азов“ са били разгромени в Покровск и са се изтеглили от града

          Иван Христов -
          Подразделение на батальон „Азов“, наскоро разположено в Покровск, не е успяло да удържи позициите си и е напуснало града на части, съобщи Игор Кимаковски,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions