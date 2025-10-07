НА ЖИВО
          Румъния поема председателството на Централноевропейската инициатива от 2026 г.

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Румъния ще поеме ротационното председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), считано от 1 януари 2026 г., съобщи Министерството на външните работи в Букурещ, цитирано от агенция „Аджерпрес“.

          Новината беше потвърдена по време на неформалната министерска среща на ЦЕИ в Ню Йорк, проведена в рамките на Общото събрание на ООН, където външният министър Оана Тою обяви готовността на страната да поеме председателството съгласно принципа на ротация.

          „Румъния е готова да продължи усилията на своите партньори за укрепване на регионалното сътрудничество и за насърчаване на европейската интеграция в региона на Централна и Югоизточна Европа,“ заяви министър Тою.

          Румъния ще наследи Сърбия и ще ръководи организацията до 31 декември 2026 г.

          Централноевропейската инициатива е регионален формат за сътрудничество, който обединява девет държави членки на ЕС – България, Чехия, Хърватия, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Унгария – и седем страни извън ЕС – Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна.

          Организацията се подпомага от секретариат, базиран в Триест (Италия), и се ръководи от генерален секретар.

          - Реклама -
