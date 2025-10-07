НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Русия купува сателитни снимки на Украйна от китайски компании, разкри украински експерт

          Снимка: istockphoto
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руснаци закупуват сателитни снимки на украинска територия от китайски компании, разкри служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и военен анализатор Иван Ступак в ефира на KIIV24, предаде агенция УНИАН.

          „Основната цена, посочена за един квадратен метър територия, е около 20 долара. Сега се казва, че някои китайски компании са получили поръчки от руснаци за 30 милиона долара, за да снимат украинска територия,“ заяви Ступак.

          По думите му, макар Русия да разполага със собствени сателити, способни да заснемат украински позиции, Москва продължава да използва китайски източници за по-прецизна информация.

          Ступак припомни, че още по време на битката за Бахмут през 2023 г., частната военна компания „Вагнер“ е купувала сателитни изображения от китайски доставчици, за да следи украинските позиции.

          „Китай разполага с достатъчно напреднали технологии, за да произвежда висококачествени сателитни снимки. Тяхното качество е напълно достатъчно, за да могат руснаците да ги анализират ефективно,“ добави експертът.

          По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Русия има „собствени възможности“ за изпълнение на задачите по време на военните операции в Украйна, отричайки зависимост от чужди данни.

          Въпреки това, според мониторинговата служба Heavens Above, на 5 октомври по време на руската атака срещу Лвов китайски сателити са били засечени да прелитат синхронно над района.

          Регистрирани са девет прелитания на апарати от серията Яоган 33Яоган 33, Яоган 33-03 и Яоган 33-04, което засилва подозренията за косвено сътрудничество между Москва и Пекин в областта на разузнаването.

