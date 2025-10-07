Русия нанесе нов масиран удар в Украйна: мащабни пожари и спиране на електричеството

Русия нанесе поредна серия удари по украинската инфраструктура с дронове в нощта срещу вторник, предизвиквайки масивни пожари в Полтавска и Сумска области, оставяйки над хиляда души без електрозахранване, съобщава УНИАН.

Според Володимир Когут, председател на Полтавската областна държавна администрация, падащи отломки и директни попадения в региона са повредили административна сграда, складове и подвижен състав, причинявайки пожари.

Освен това е повредена електроцентрала. 28 предприятия и 1070 абонати са останали без ток.

Сутринта руски дронове атакуваха и Сумска област.

„Врагът удари граждански инфраструктурен обект в Зареченския квартал на града. Има щети, особено в жилищната зона. Има и частични прекъсвания на електрозахранването“, се отбелязва на месната Областна военна администрация (ОВА).

Освен това, тролейбус в Суми беше ударен при руска атака сутринта, а пътник и шофьор са потърсили медицинска помощ. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна също съобщи за последствията от нощния обстрел на Харков.

Възникнали разрушения и пожар в граждански обект в Немишлянски район.