НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия нанесе нов масиран удар в Украйна: мащабни пожари и спиране на електричеството

          0
          0
          Русия нанесе удари в Украйна
          Русия нанесе удари в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия нанесе поредна серия удари по украинската инфраструктура с дронове в нощта срещу вторник, предизвиквайки масивни пожари в Полтавска и Сумска области, оставяйки над хиляда души без електрозахранване, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          Според Володимир Когут, председател на Полтавската областна държавна администрация, падащи отломки и директни попадения в региона са повредили административна сграда, складове и подвижен състав, причинявайки пожари.

          Освен това е повредена електроцентрала. 28 предприятия и 1070 абонати са останали без ток.

          Сутринта руски дронове атакуваха и Сумска област.

          „Врагът удари граждански инфраструктурен обект в Зареченския квартал на града. Има щети, особено в жилищната зона. Има и частични прекъсвания на електрозахранването“, се отбелязва на месната Областна военна администрация (ОВА).

          Освен това, тролейбус в Суми беше ударен при руска атака сутринта, а пътник и шофьор са потърсили медицинска помощ. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна също съобщи за последствията от нощния обстрел на Харков.

          Възникнали разрушения и пожар в граждански обект в Немишлянски район.

          Русия нанесе поредна серия удари по украинската инфраструктура с дронове в нощта срещу вторник, предизвиквайки масивни пожари в Полтавска и Сумска области, оставяйки над хиляда души без електрозахранване, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          Според Володимир Когут, председател на Полтавската областна държавна администрация, падащи отломки и директни попадения в региона са повредили административна сграда, складове и подвижен състав, причинявайки пожари.

          Освен това е повредена електроцентрала. 28 предприятия и 1070 абонати са останали без ток.

          Сутринта руски дронове атакуваха и Сумска област.

          „Врагът удари граждански инфраструктурен обект в Зареченския квартал на града. Има щети, особено в жилищната зона. Има и частични прекъсвания на електрозахранването“, се отбелязва на месната Областна военна администрация (ОВА).

          Освен това, тролейбус в Суми беше ударен при руска атака сутринта, а пътник и шофьор са потърсили медицинска помощ. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна също съобщи за последствията от нощния обстрел на Харков.

          Възникнали разрушения и пожар в граждански обект в Немишлянски район.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Непрестанен дъжд блокира достъпа до Арапя

          Камелия Григорова -
          След повече от 10 часа непрекъснати валежи в района на Царево властите въведоха превантивни мерки за сигурност, съобщава БГНЕС. Минути след 7:00 часа сутринта достъпът...
          Инциденти

          Неучебен ден в община Царево заради риска от наводнения

          Камелия Григорова -
          Заради продължаващите валежи и риск от наводнения, училищата и детските градини на територията на община Царево няма да работят днес, съобщиха от местната администрация. Обстановката...
          Война

          Тръмп: „Не се стремя към ескалация“ по въпроса за ракетите „Томахоук“ за Украйна

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не цели по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна във връзка с възможната доставка на крилати ракети „Томахоук“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions