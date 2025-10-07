НА ЖИВО
          Русия тероризира украинската енергетика: в пет области спря електрозахранването

          Спиране на електроенергията в Украйна
          Спиране на електроенергията в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заради атаките на Русия, към сутринта на 7 октомври в няколко региона на Украйна са съобщени проблеми с електрозахранването. В Черниговска област има почасови прекъсвания на електрозахранването, съобщават от НЕК „Укренерго“ във Facebook, цитирани от УНИАН.

          „Вчера и днес Русия отново атакува енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат на това потребителите в Черниговска, Харковска, Днепропетровска и Донецка области са без ток тази сутрин. Ситуацията остава критична в Сумска област. Черниговската регионална енергийна компания беше принудена да въведе почасови прекъсвания на два етапа“, се казва в изявлението.

          Отбелязва се, че аварийно-възстановителните работи продължават, но се усложняват от сирени за въздушна тревога. Енергийните работници правят всичко възможно, за да възстановят повреденото оборудване и да възстановят електрозахранването на всички потребители възможно най-бързо.

          „Консумацията на електроенергия остава висока. Днес, 7 октомври, към 9:30 ч. сутринта, тя беше на същото ниво като предния ден, понеделник. Това се дължи на облачното време в повечето региони. Това води до ниска ефективност на жилищните слънчеви електроцентрали и съответно увеличение на потреблението на електроенергия от мрежата“, подчертават от „Укренерго“.

          Компанията също така отбелязва, че енергийната ефективност остава належаща необходимост. Украинците са призовани да не включват едновременно множество мощни уреди по време на пиковите часове на електропреносната мрежа – от 17:00 до 22:00 часа.

