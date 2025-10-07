НА ЖИВО
          Сър Ридли Скот избухна срещу Холивуд: Повечето филми са боклук

          Ридли Скот
          Ридли Скот
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          „Повечето съвременни филми са пълен боклук“ — така режисьорът Ридли Скот, легендарният автор на „Гладиатор“, „Пришълецът“ и „Блейд Рънър“, обобщи мнението си за днешното кино, предава THR.

          На 87-годишна възраст британецът не спестява критиките си към индустрията, заявявайки, че „се давим в посредственост“. По думите му по света се произвеждат милиони филми, но само малка част от тях си заслужават вниманието: „Около 80% са пълен боклук, 40% от останалите просто стават, 25% не са лоши, 10% са добри, а едва 5% — наистина велики.“

          Скот признава, че изчисленията му може и да не са точни, но е категоричен — проблемът не е в технологиите, а в липсата на качествени сценарии. Според него съвременното кино се опитва да прикрие слабостите си зад дигитални ефекти, вместо да залага на силна история. „Всичко трябва да започне от сценария“, подчерта той.

          Режисьорът сподели, че все по-често намира утеха в собственото си творчество. „Започнах да гледам старите си филми и знаете ли какво? Те са наистина добри! Гледах Падането на Черния ястреб и си казах: ‘Как, за бога, направих това?’“

          Скот обясни, че неговите ленти не остаряват, защото разчитат на практични ефекти, реални декори и силни сюжети, а не на компютърна графика. „Пришълецът беше кошмар за снимане. Всички имаха мнение, а аз не обичам мнения. Казах им: ‘Отдръпнете се и гледайте как се прави.’“

          Днес Ридли Скот остава един от последните представители на старата школа в киното — режисьор, за когото истинското изкуство не се създава от технологии, а от идея и характер. И макар новите филми да го разочароват, собствените му класики му напомнят защо името му все още е символ на великото кино.

