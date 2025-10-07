НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Сенатът на САЩ отхвърли и двата законопроекта за прекратяване на шатдауна

          0
          0
          Снимка: Louis Velazquez / Unsplash
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сенатът на Съединените щати за пореден път не успя да постигне съгласие по два законопроекта – един на републиканците и един на демократите – насочени към възстановяване на частично спряното финансиране на федералното правителство, съобщи C-SPAN.

          - Реклама -

          На 6 октомври сенаторите отхвърлиха и двете предложения.

          • Законопроектът на републиканците, предварително одобрен от Камарата на представителите, получи подкрепата на 52 сенатори, а 42 гласуваха против.
          • Законопроектът на демократите беше подкрепен от 45 сенатори, докато 50 гласуваха против.

          За приемането на който и да е от двата законопроекта са необходими най-малко 60 гласа.

          Така до момента Сенатът не успява да постигне консенсус по закон, който би сложил край на частичното спиране на дейността на федералното правителство на САЩ — т.нар. „шатдаун“.

          Продължаващият бюджетен блокаж парализира редица федерални агенции, а стотици хиляди държавни служители остават временно без заплати, докато политическите сили не постигнат споразумение по новия федерален бюджет.

          Сенатът на Съединените щати за пореден път не успя да постигне съгласие по два законопроекта – един на републиканците и един на демократите – насочени към възстановяване на частично спряното финансиране на федералното правителство, съобщи C-SPAN.

          - Реклама -

          На 6 октомври сенаторите отхвърлиха и двете предложения.

          • Законопроектът на републиканците, предварително одобрен от Камарата на представителите, получи подкрепата на 52 сенатори, а 42 гласуваха против.
          • Законопроектът на демократите беше подкрепен от 45 сенатори, докато 50 гласуваха против.

          За приемането на който и да е от двата законопроекта са необходими най-малко 60 гласа.

          Така до момента Сенатът не успява да постигне консенсус по закон, който би сложил край на частичното спиране на дейността на федералното правителство на САЩ — т.нар. „шатдаун“.

          Продължаващият бюджетен блокаж парализира редица федерални агенции, а стотици хиляди държавни служители остават временно без заплати, докато политическите сили не постигнат споразумение по новия федерален бюджет.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Преговорите за Газа в Египет приключиха в „позитивна атмосфера“

          Красимир Попов -
          Първият кръг от преговорите за Ивицата Газа между движението Хамас и международните посредници приключи в Египет в „позитивна атмосфера“, съобщиха рано във вторник египетски...
          Война

          Тръмп: „Не се стремя към ескалация“ по въпроса за ракетите „Томахоук“ за Украйна

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не цели по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна във връзка с възможната доставка на крилати ракети „Томахоук“...
          Политика

          Тръмп: САЩ и Бразилия ще засилят търговските си отношения

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Бразилия възнамеряват да задълбочат търговските си връзки, след като проведе телефонен разговор с бразилския си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions