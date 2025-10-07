Сенатът на САЩ отхвърли и двата законопроекта за прекратяване на шатдауна

Сенатът на Съединените щати за пореден път не успя да постигне съгласие по два законопроекта – един на републиканците и един на демократите – насочени към възстановяване на частично спряното финансиране на федералното правителство, съобщи C-SPAN.

На 6 октомври сенаторите отхвърлиха и двете предложения.

Законопроектът на републиканците, предварително одобрен от Камарата на представителите , получи подкрепата на 52 сенатори , а 42 гласуваха против .

, получи подкрепата на , а . Законопроектът на демократите беше подкрепен от 45 сенатори, докато 50 гласуваха против.

За приемането на който и да е от двата законопроекта са необходими най-малко 60 гласа.

Така до момента Сенатът не успява да постигне консенсус по закон, който би сложил край на частичното спиране на дейността на федералното правителство на САЩ — т.нар. „шатдаун“.

Продължаващият бюджетен блокаж парализира редица федерални агенции, а стотици хиляди държавни служители остават временно без заплати, докато политическите сили не постигнат споразумение по новия федерален бюджет.