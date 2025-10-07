Шефът на пожарната с последни данни за потопа в Лозенец и Нестинарка

Обстановката в страната остава спокойна и няма усложнения, съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов след заседание на Оперативния щаб на МВР.

По думите му няма концентрация на произшествия в конкретни населени места, нито критични точки или необходимост от евакуация. До момента са подадени около 50 сигнала, като 24 от тях са свързани с метеорологичните условия – основно за паднали дървета и клони, както и един случай на отводняване.

Неофициална информация е постъпила за наводнени участъци в района на село Лозенец и къмпинг Нестинарка. Водите в Нестинарка вече са се оттекли, а в Лозенец е залята дворната площ и басейнът на хотелски комплекс, като предстои отводняване. Няма опасност за хората, увери Джартов.

Все още 39 населени места в страната остават без електрозахранване.