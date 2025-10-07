НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Шефът на пожарната с последни данни за потопа в Лозенец и Нестинарка

          0
          0
          Александър Джартов
          СНИМКА: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Обстановката в страната остава спокойна и няма усложнения, съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов след заседание на Оперативния щаб на МВР.

          - Реклама -

          По думите му няма концентрация на произшествия в конкретни населени места, нито критични точки или необходимост от евакуация. До момента са подадени около 50 сигнала, като 24 от тях са свързани с метеорологичните условия – основно за паднали дървета и клони, както и един случай на отводняване.

          Неофициална информация е постъпила за наводнени участъци в района на село Лозенец и къмпинг Нестинарка. Водите в Нестинарка вече са се оттекли, а в Лозенец е залята дворната площ и басейнът на хотелски комплекс, като предстои отводняване. Няма опасност за хората, увери Джартов.

          Все още 39 населени места в страната остават без електрозахранване.

          Обстановката в страната остава спокойна и няма усложнения, съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов след заседание на Оперативния щаб на МВР.

          - Реклама -

          По думите му няма концентрация на произшествия в конкретни населени места, нито критични точки или необходимост от евакуация. До момента са подадени около 50 сигнала, като 24 от тях са свързани с метеорологичните условия – основно за паднали дървета и клони, както и един случай на отводняване.

          Неофициална информация е постъпила за наводнени участъци в района на село Лозенец и къмпинг Нестинарка. Водите в Нестинарка вече са се оттекли, а в Лозенец е залята дворната площ и басейнът на хотелски комплекс, като предстои отводняване. Няма опасност за хората, увери Джартов.

          Все още 39 населени места в страната остават без електрозахранване.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Камарата на архитектите в България: Наводненията по Черноморието са резултат от безконтролното застрояване и бездействие на институциите

          Иван Христов -
          Поредните наводнения по Черноморието са резултат от безконтролното строителство, унищожаването на природната среда и липсата на институционален контрол, заявяват от Камарата на архитектите в...
          Война

          Историческо: Сирия и кюрдите се договориха за незабавно пълно примирие

          Никола Павлов -
          Сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че е провел среща с кюрдския лидер Мазлум Абди в Дамаск, по време на която двамата...
          Общество

          МЗ с предупреждение: Водата в наводнените райони да не се пие!

          Никола Павлов -
          Министерството на здравеопазването (МЗ) предупреждава жителите на наводнените райони да не използват чешмяната вода за пиене и готвене, докато не излязат резултатите от лабораторните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions