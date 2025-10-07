Шефът на турското разузнаване се включва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа

На 8 октомври ръководителят на турската Национална разузнавателна организация (MIT) Ибрахим Калън ще се присъедини към продължаващите преговори за прекратяване на огъня в Газа, които се провеждат в египетския курорт Шарм ел-Шейх, съобщи Türkiye Today.

Това участие бележи разширяване на международните посреднически усилия, докато разговорите навлизат в четвъртия си ден. Калън ще се включи в непреките преговори, започнали на 5 октомври, като Турция се присъединява към Египет, САЩ и Катар – основните посредници в най-интензивната дипломатическа инициатива за прекратяване на конфликта в Газа от началото му на 7 октомври 2023 г.

Разговорите се водят въз основа на 20-точковия мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложници и затворници, изтегляне на израелските войски от Газа и уреждане на управлението след войната.

„Разговорите разглеждат подробностите по размяната на всички израелски заложници и палестински затворници в съответствие с предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп“, заяви египетският външен министър Бадр Абделати.

В преговорите участват политическият ръководител на Хамас Халил ал-Хайя, израелският министър по стратегически въпроси Рон Дермер, както и американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Хамас е изразил готовност да приеме ключови елементи от предложението на американския президент, но настоява за твърди гаранции за прекратяване на военните действия, пълно изтегляне на израелските сили и неограничен достъп на хуманитарна помощ.

От своя страна израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепя плана при условие, че Газа бъде демилитаризирана и Хамас бъде изключен от управлението след войната.