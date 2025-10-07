НА ЖИВО
          Ще избухне ли бомба около Леброн Джеймс?

          Очаква се да има официална информация за бъдещето на Краля днес около 19 часа българско време

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Легендарният Леброн Джеймс намигна с мистериозно съобщение в социалните мрежи, че до часове ще обяви важна новина.

          „Решението на всички решения, 7 октомври“. Това гласи лаконичната публикация с уточнението, че всичко ще стане ясно във вторник в 19:00 часа българско време.

          Видеото е препратка към 2010 година, когато в интервю той обяви, че напуска родния Кливланд и преминава в Маями. Новина, която разтърси баскетбола. Мнозина очакват Леброн обяви, че предстои последния му сезон. 

          Публикацията предизвика фурор. Само минути след като се появи в мрежата, билетите за мачовете на ЛА Лейкърс поскъпнаха драстично. Билет за двубоя срещу Юта Джаз през април догодина с първоначална цена от 82 долара вече се предлага с 500 долара по-скъпо.

