Ще избухне ли бомба около Леброн Джеймс?

Легендарният Леброн Джеймс намигна с мистериозно съобщение в социалните мрежи, че до часове ще обяви важна новина.

- Реклама -

„Решението на всички решения, 7 октомври“. Това гласи лаконичната публикация с уточнението, че всичко ще стане ясно във вторник в 19:00 часа българско време.

Видеото е препратка към 2010 година, когато в интервю той обяви, че напуска родния Кливланд и преминава в Маями. Новина, която разтърси баскетбола. Мнозина очакват Леброн обяви, че предстои последния му сезон.

Публикацията предизвика фурор. Само минути след като се появи в мрежата, билетите за мачовете на ЛА Лейкърс поскъпнаха драстично. Билет за двубоя срещу Юта Джаз през април догодина с първоначална цена от 82 долара вече се предлага с 500 долара по-скъпо.