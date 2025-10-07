Ще останат ли в ареста инспекторите от ДАИ, поискали подкуп от шофьори на Роби Уилямс?

Софийският градски съд ще реши окончателно дали двамата служители на „Автомобилна администрация“ (ДАИ), обвинени в подкуп, ще останат в ареста.

Според прокуратурата, инспекторите са искали и получили по 200 лева и 300 евро от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, като обяснили, че тахографите на камионите били повредени.

Тъй като не знаели английски, служителите използвали Google Translate, за да поискат парите, съобщава Нова телевизия.

При последвал обиск в домовете им са открити 43 000 евро и 5000 лева.

Двамата вече са уволнени, а в „Автомобилна администрация“ е започнала вътрешна проверка.