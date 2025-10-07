НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Инциденти

          След потопа: студеният сектор на циклона пристига в Източна България с гръмотевици и нови валежи

          Гръмотевица
          Гръмотевица
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според последните метеорологични модели тази вечер над страната се очакват интензивни гръмотевични бури, като най-активна ще бъде електрическата активност в районите на Варна и Шабла. Прогнозните карти, изготвени от синоптиците, показват почасово развитие на бурите, като на места небето буквално ще се „запали“ от честите светкавици, съобщава Meteo Balkans.

          Причината за очакваните бури е приближаването на студения сектор на активен средиземноморски циклон, който ще доведе до засилване на валежите и понижение на температурите. Очаква се дъждът да бъде придружен от силен вятър и гръмотевична активност, особено по Черноморското крайбрежие и в Централна Северна България.

          Метеоролозите предупреждават, че рискът от локални наводнения остава висок, особено в районите около Варна, Добрич, Шабла и по течението на река Янтра. Възможни са краткотрайни, но интензивни валежи, които могат да затруднят движението и да предизвикат наводняване на ниски участъци и пътища.

          Гражданите са призовани да бъдат предпазливи, да избягват престой на открито по време на бурята и да осигурят безопасността на електроуредите и техниката си. Синоптиците напомнят, че при подобни условия безопасността трябва да бъде на първо място.

          <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0RfkWxcpDvTbbmabifHbNS5kHmp7aKxgU6iLm4QivZBDLm47FfwgfagFFBmdvMbdjl%26id%3D61559140960698&show_text=true&width=500" width="500" height="729" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

