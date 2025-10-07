След потопа: студеният сектор на циклона пристига в Източна България с гръмотевици и нови валежи

Според последните метеорологични модели тази вечер над страната се очакват интензивни гръмотевични бури, като най-активна ще бъде електрическата активност в районите на Варна и Шабла. Прогнозните карти, изготвени от синоптиците, показват почасово развитие на бурите, като на места небето буквално ще се „запали“ от честите светкавици, съобщава Meteo Balkans.

Причината за очакваните бури е приближаването на студения сектор на активен средиземноморски циклон, който ще доведе до засилване на валежите и понижение на температурите. Очаква се дъждът да бъде придружен от силен вятър и гръмотевична активност, особено по Черноморското крайбрежие и в Централна Северна България.

Метеоролозите предупреждават, че рискът от локални наводнения остава висок, особено в районите около Варна, Добрич, Шабла и по течението на река Янтра. Възможни са краткотрайни, но интензивни валежи, които могат да затруднят движението и да предизвикат наводняване на ниски участъци и пътища.

Гражданите са призовани да бъдат предпазливи, да избягват престой на открито по време на бурята и да осигурят безопасността на електроуредите и техниката си. Синоптиците напомнят, че при подобни условия безопасността трябва да бъде на първо място.