НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Словесна война се разрази между Доналд Тръмп и Грета Тунберг

          0
          125
          Грета Тунберг
          Грета Тунберг
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Грета Тунберг с нов залп в словесната война с Доналд Тръмп, като отвърна на заявленията му, че тя страда от проблеми с гнева, намеквайки, че президентът на САЩ може би е този, който се нуждае от помощ за овладяване на гнева си, пише Politico.

          - Реклама -

          „Чувам, че Доналд Тръмп отново е изразил ласкателните си мнения за моя характер и оценявам загрижеността му за психичното ми здраве“, написа 22-годишната шведска активистка в публикация в Instagram във вторник.

          „Бих искала да получа всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези така наречени „проблеми с управлението на гнева“, тъй като – съдейки по впечатляващия ви опит – изглежда, че и вие страдате от тях“, добави тя.

          Тръмп нарече Тунберг „истерична“ и „проблемна“ след задържането ѝ и последвалото ѝ депортиране от Израел, след като 42-членната Глобална флотилия Сумуд се опита да достави хуманитарна помощ в Газа, но беше прихваната от израелските сили.

          „Тя е просто проблемна… Вече не се интересува от околната среда. Има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да отиде на лекар“, заяви Тръмп пред репортери. „Гледали ли сте я някога? Тя е млад човек. Толкова е истерична, толкова е луда“.

          Това не е първият път, когато двукратният президент на САЩ и климатичната активистка се сблъскват. При предишен спор през юни Тръмп нарече Тунберг „странна“ и „истерична“ заради първата ѝ мисия да достави помощ в Газа, което я накара да отговори, че светът се нуждае от „повече ядосани жени“.

          По време на първия си мандат Тръмп се подигра на тогавашната 16-годишна климатична активистка, саркастично я описвайки като „много щастливо младо момиче“, след като Тунберг произнесе реч за неотложността на климатичните действия в Организацията на обединените нации.

          Тунберг, която за първи път си направи име, като инициира климатичните демонстрации „Петъци за бъдещето“ през 2018 г., оттогава разшири активизма си, за да включи подкрепа за хуманитарни усилия в Газа.

          Тунберг пристигна в Гърция в понеделник, след като беше експулсирана от Израел. Тя, заедно с около 160 други активисти от флотилията, беше посрещната с овации.

          Израелското външно министерство обяви в понеделник, че е експулсирало общо 171 активисти от корабите на флотилията.

          Грета Тунберг с нов залп в словесната война с Доналд Тръмп, като отвърна на заявленията му, че тя страда от проблеми с гнева, намеквайки, че президентът на САЩ може би е този, който се нуждае от помощ за овладяване на гнева си, пише Politico.

          - Реклама -

          „Чувам, че Доналд Тръмп отново е изразил ласкателните си мнения за моя характер и оценявам загрижеността му за психичното ми здраве“, написа 22-годишната шведска активистка в публикация в Instagram във вторник.

          „Бих искала да получа всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези така наречени „проблеми с управлението на гнева“, тъй като – съдейки по впечатляващия ви опит – изглежда, че и вие страдате от тях“, добави тя.

          Тръмп нарече Тунберг „истерична“ и „проблемна“ след задържането ѝ и последвалото ѝ депортиране от Израел, след като 42-членната Глобална флотилия Сумуд се опита да достави хуманитарна помощ в Газа, но беше прихваната от израелските сили.

          „Тя е просто проблемна… Вече не се интересува от околната среда. Има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да отиде на лекар“, заяви Тръмп пред репортери. „Гледали ли сте я някога? Тя е млад човек. Толкова е истерична, толкова е луда“.

          Това не е първият път, когато двукратният президент на САЩ и климатичната активистка се сблъскват. При предишен спор през юни Тръмп нарече Тунберг „странна“ и „истерична“ заради първата ѝ мисия да достави помощ в Газа, което я накара да отговори, че светът се нуждае от „повече ядосани жени“.

          По време на първия си мандат Тръмп се подигра на тогавашната 16-годишна климатична активистка, саркастично я описвайки като „много щастливо младо момиче“, след като Тунберг произнесе реч за неотложността на климатичните действия в Организацията на обединените нации.

          Тунберг, която за първи път си направи име, като инициира климатичните демонстрации „Петъци за бъдещето“ през 2018 г., оттогава разшири активизма си, за да включи подкрепа за хуманитарни усилия в Газа.

          Тунберг пристигна в Гърция в понеделник, след като беше експулсирана от Израел. Тя, заедно с около 160 други активисти от флотилията, беше посрещната с овации.

          Израелското външно министерство обяви в понеделник, че е експулсирало общо 171 активисти от корабите на флотилията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Космическото командване на Великобритания: Русия заглушава британски военни сателити всяка седмица

          Иван Христов -
          Русия се опитва да се намесва в работата на британските военни спътници всяка седмица, както чрез наземно заглушаване, така и чрез доближаване на собствените...
          Други

          Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

          Никола Павлов -
          Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи...
          Свят

          Ким Чен Ун поздрави Путин за РД: Вечна дружба и съюзничество между Северна Корея и Русия

          Иван Христов -
          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден, изразявайки увереност във вечното приятелство и продължаващите съюзнически отношения между...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions