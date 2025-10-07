Словесна война се разрази между Доналд Тръмп и Грета Тунберг

Грета Тунберг с нов залп в словесната война с Доналд Тръмп, като отвърна на заявленията му, че тя страда от проблеми с гнева, намеквайки, че президентът на САЩ може би е този, който се нуждае от помощ за овладяване на гнева си, пише Politico.

- Реклама -

„Чувам, че Доналд Тръмп отново е изразил ласкателните си мнения за моя характер и оценявам загрижеността му за психичното ми здраве“, написа 22-годишната шведска активистка в публикация в Instagram във вторник.

„Бих искала да получа всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези така наречени „проблеми с управлението на гнева“, тъй като – съдейки по впечатляващия ви опит – изглежда, че и вие страдате от тях“, добави тя.

Тръмп нарече Тунберг „истерична“ и „проблемна“ след задържането ѝ и последвалото ѝ депортиране от Израел, след като 42-членната Глобална флотилия Сумуд се опита да достави хуманитарна помощ в Газа, но беше прихваната от израелските сили.

„Тя е просто проблемна… Вече не се интересува от околната среда. Има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да отиде на лекар“, заяви Тръмп пред репортери. „Гледали ли сте я някога? Тя е млад човек. Толкова е истерична, толкова е луда“.

Това не е първият път, когато двукратният президент на САЩ и климатичната активистка се сблъскват. При предишен спор през юни Тръмп нарече Тунберг „странна“ и „истерична“ заради първата ѝ мисия да достави помощ в Газа, което я накара да отговори, че светът се нуждае от „повече ядосани жени“.

По време на първия си мандат Тръмп се подигра на тогавашната 16-годишна климатична активистка, саркастично я описвайки като „много щастливо младо момиче“, след като Тунберг произнесе реч за неотложността на климатичните действия в Организацията на обединените нации.

Тунберг, която за първи път си направи име, като инициира климатичните демонстрации „Петъци за бъдещето“ през 2018 г., оттогава разшири активизма си, за да включи подкрепа за хуманитарни усилия в Газа.

Тунберг пристигна в Гърция в понеделник, след като беше експулсирана от Израел. Тя, заедно с около 160 други активисти от флотилията, беше посрещната с овации.

Израелското външно министерство обяви в понеделник, че е експулсирало общо 171 активисти от корабите на флотилията.