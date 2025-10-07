НА ЖИВО
          „София е като Елените, възможна е трагедия“, предупреждава Експерт по управление на риска

          София Витоша
          София Витоша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          София е изправена пред сериозен риск заради безконтролното застрояване върху речните корита в града, предупреди университетският преподавател Иво Анев. „Строи се върху реките“, заяви той пред БНР, като подчерта, че подобни действия могат в един момент да доведат до истинска трагедия.

          Анев, който преподава в УНСС и е експерт по логистика и устойчиво управление на риска, посочи, че столицата е прорязана от над 33 наименовани реки, а има и много други без имена, но повечето от тях са или затрупани, или вкарани в тръби под земята. Липсата на ясна карта на речната мрежа и неконтролираното строителство върху тези терени, според него, изострят риска от наводнения и подкопават устойчивостта на града.

          Анев обясни, че някои от реките буквално изчезват, тъй като подземните води се изпомпват, а други се превръщат в подземни канали, запълнени с отпадъци. „Дори в Перловска река има две реки, които нямат имена. На различните карти те се появяват и изчезват, и това е проблем“, каза той.

          По думите му София в това отношение напомня на курорта „Елените“ – има планина над себе си, която събира водите, и множество малки реки с общ водосбор, които не бива да бъдат застроявани. Особено тревожна е ситуацията във Витошката яка, където според експерта се извършват неправомерни намеси – реките се преместват, покриват се с бетон и се вкарват в тръби.

          Като конкретен пример Анев посочи река Джебарица в квартал „Витоша“, която е местена многократно и вече е почти изцяло под земята. Той предупреди, че продължаването на тази практика създава предпоставки за бъдещи бедствия, тъй като при обилни валежи водата няма къде да се оттече и може да причини тежки наводнения в някои части на столицата.

