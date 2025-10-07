Сръбският патриарх Порфирий поздрави Владимир Путин за рождения му ден

Сръбският патриарх Порфирий изпрати поздравително послание до руския президент Владимир Путин по повод рождения му ден, изразявайки благодарност за „постоянните усилия за укрепване на вековните връзки между сръбския и руския народ, както и между двете църкви“, съобщи Сръбската православна църква (СПЦ).

„Нека благодатта на нашия Господ Иисус Христос, молитвеното застъпничество на Пресвета Богородица и духовната подкрепа на свети Сергий Радонежки бъдат винаги с вас и ви даряват здраве, дух на мъдрост, духовна сила, любов, мир и радост," се казва в посланието на патриарх Порфирий до руския държавен глава.

СПЦ уточнява, че в своето поздравление патриархът е изпратил на Путин „архипастирско благословение и братска любов“, подчертавайки духовната близост между двете православни общности.