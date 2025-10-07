НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Сръбският патриарх Порфирий поздрави Владимир Путин за рождения му ден

          Снимка: БГНЕС
          Сръбският патриарх Порфирий изпрати поздравително послание до руския президент Владимир Путин по повод рождения му ден, изразявайки благодарност за „постоянните усилия за укрепване на вековните връзки между сръбския и руския народ, както и между двете църкви“, съобщи Сръбската православна църква (СПЦ).

          „Нека благодатта на нашия Господ Иисус Христос, молитвеното застъпничество на Пресвета Богородица и духовната подкрепа на свети Сергий Радонежки бъдат винаги с вас и ви даряват здраве, дух на мъдрост, духовна сила, любов, мир и радост,“ се казва в посланието на патриарх Порфирий до руския държавен глава.

          СПЦ уточнява, че в своето поздравление патриархът е изпратил на Путин „архипастирско благословение и братска любов“, подчертавайки духовната близост между двете православни общности.

