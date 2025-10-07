„Стига лъжи!“: Младите медици с национален протест

Под надслов „Стига лъжи!“ младите лекари, медицински сестри и специалисти от инициативата „Бъдеще в България“ излязоха днес на национален протест пред Министерството на здравеопазването. След митинга демонстрантите потеглиха на шествие по бул. „Цар Освободител“ към Орлов мост, като се очаква частично блокиране на движението в центъра на София.

„Половин година след началото на протестите резултат няма. Институциите ни лъжат, обещават промени, но реални действия няма. Изчерпахме търпението си,“ заявиха участниците. - Реклама -

Младите медици настояват за реални решения и незабавни действия от страна на властите, обвинявайки управляващите в „празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката“.

Протестиращите искат:

основна брутна заплата за младите лекари – 3,5 пъти минималната за страната ;

; възнаграждения за медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и лекарските асистенти – 150% от средната заплата ;

; окончателно приемане на законовите промени, предвиждащи по-добри условия на труд и достойно заплащане.

„Здравето е висша ценност и ако гражданите не защитават своето, ние не можем сами. Призоваваме всеки, който може – днес и в бъдеще – да застане до нас,“ апелира студентът по медицина Милен Велинов, участник в протеста.

Той подчерта, че младите медици се чувстват излъгани и подведени.

„Шест месеца протестираме, но само ни хвърлят прах в очите. Министърът не дойде нито веднъж при нас. Когато ние го търсихме, първо не ни отговаряше, после стоеше на срещите и мълчеше,“ каза Велинов.

На протеста присъстваха и представители на опозицията – лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, както и депутатиje от ПП–ДБ Богдан Богданов, Николай Денков и Васил Пандов.

„Ако не се оправят заплатите не само на младите лекари, а на всички здравни специалисти, България ще остане без здравеопазване,“ заяви Асен Василев.

Той съобщи, че опозицията е събрала подписи за извънредно заседание на парламентарната здравна комисия, на което утре ще бъде разгледан законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения, касаещ заплащането в сектора.

„Ако няма кворум, това ще е поредна подигравка с тези млади хора. Ще съберем подписи за ново заседание и ще продължим, докато проблемът не бъде решен,“ увери Василев.

От своя страна Николай Денков припомни, че в началото на годината в други сектори заплатите бяха увеличени с 50–70%, докато здравеопазването отново е пренебрегнато.

„Когато се решават нещата на парче, това е резултатът. Вместо да се правят на луди, нека намерят устойчиво решение, защото това е бъдещето на държавата,“ подчерта Денков.

Асен Василев определи удължаването на срока за работа на експертната група до 31 октомври като „още една подигравка с протестиращите“, тъй като това съвпада с крайния срок за внасяне на проектобюджета.

„За увеличение на заплатите са нужни 240 млн. лв. годишно. В същото време за полицията се дадоха 1,3 млрд. лв. в началото на годината. Да се твърди, че няма пари за лекари, е абсолютен цинизъм,“ заяви лидерът на ПП.

Протестиращите обявиха, че ще продължат демонстрациите си всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.