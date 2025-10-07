„Стига лъжи!“: Младите медици с национален протест

Под надслов „Стига лъжи!“ младите лекари, медицински сестри и специалисти от инициативата „Бъдеще в България“ излязоха днес на национален протест пред Министерството на здравеопазването. След митинга демонстрантите потеглиха на шествие по бул. „Цар Освободител“ към Орлов мост, като се очаква частично блокиране на движението в центъра на София.
Младите медици настояват за реални решения и незабавни действия от страна на властите, обвинявайки управляващите в „празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката“.
Протестиращите искат:
основна брутна заплата за младите лекари – 3,5 пъти минималната за страната;
възнаграждения за медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и лекарските асистенти – 150% от средната заплата;
окончателно приемане на законовите промени, предвиждащи по-добри условия на труд и достойно заплащане.
Той подчерта, че младите медици се чувстват излъгани и подведени.
На протеста присъстваха и представители на опозицията – лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, както и депутатиje от ПП–ДБ Богдан Богданов, Николай Денков и Васил Пандов.
Той съобщи, че опозицията е събрала подписи за извънредно заседание на парламентарната здравна комисия, на което утре ще бъде разгледан законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения, касаещ заплащането в сектора.
От своя страна Николай Денков припомни, че в началото на годината в други сектори заплатите бяха увеличени с 50–70%, докато здравеопазването отново е пренебрегнато.
Асен Василев определи удължаването на срока за работа на експертната група до 31 октомври като „още една подигравка с протестиращите“, тъй като това съвпада с крайния срок за внасяне на проектобюджета.
Протестиращите обявиха, че ще продължат демонстрациите си всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.
