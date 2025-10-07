НА ЖИВО
          Начало България Общество

          „Стига лъжи!“: Младите медици с национален протест

          Снимка: Боян Топчийски / БГНЕС
          Под надслов „Стига лъжи!“ младите лекари, медицински сестри и специалисти от инициативата „Бъдеще в България“ излязоха днес на национален протест пред Министерството на здравеопазването. След митинга демонстрантите потеглиха на шествие по бул. „Цар Освободител“ към Орлов мост, като се очаква частично блокиране на движението в центъра на София.

          Половин година след началото на протестите резултат няма. Институциите ни лъжат, обещават промени, но реални действия няма. Изчерпахме търпението си,“ заявиха участниците.

          Младите медици настояват за реални решения и незабавни действия от страна на властите, обвинявайки управляващите в „празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката“.

          Протестиращите искат:

          • основна брутна заплата за младите лекари – 3,5 пъти минималната за страната;
          • възнаграждения за медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и лекарските асистенти – 150% от средната заплата;
          • окончателно приемане на законовите промени, предвиждащи по-добри условия на труд и достойно заплащане.

          Здравето е висша ценност и ако гражданите не защитават своето, ние не можем сами. Призоваваме всеки, който може – днес и в бъдеще – да застане до нас,“ апелира студентът по медицина Милен Велинов, участник в протеста.

          Той подчерта, че младите медици се чувстват излъгани и подведени.

          Шест месеца протестираме, но само ни хвърлят прах в очите. Министърът не дойде нито веднъж при нас. Когато ние го търсихме, първо не ни отговаряше, после стоеше на срещите и мълчеше,“ каза Велинов.

          На протеста присъстваха и представители на опозицията – лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, както и депутатиje от ПП–ДБ Богдан Богданов, Николай Денков и Васил Пандов.

          Ако не се оправят заплатите не само на младите лекари, а на всички здравни специалисти, България ще остане без здравеопазване,“ заяви Асен Василев.

          Той съобщи, че опозицията е събрала подписи за извънредно заседание на парламентарната здравна комисия, на което утре ще бъде разгледан законопроектът за промени в Закона за лечебните заведения, касаещ заплащането в сектора.

          Ако няма кворум, това ще е поредна подигравка с тези млади хора. Ще съберем подписи за ново заседание и ще продължим, докато проблемът не бъде решен,“ увери Василев.

          От своя страна Николай Денков припомни, че в началото на годината в други сектори заплатите бяха увеличени с 50–70%, докато здравеопазването отново е пренебрегнато.

          Когато се решават нещата на парче, това е резултатът. Вместо да се правят на луди, нека намерят устойчиво решение, защото това е бъдещето на държавата,“ подчерта Денков.

          Асен Василев определи удължаването на срока за работа на експертната група до 31 октомври като „още една подигравка с протестиращите“, тъй като това съвпада с крайния срок за внасяне на проектобюджета.

          За увеличение на заплатите са нужни 240 млн. лв. годишно. В същото време за полицията се дадоха 1,3 млрд. лв. в началото на годината. Да се твърди, че няма пари за лекари, е абсолютен цинизъм,“ заяви лидерът на ПП.

          Протестиращите обявиха, че ще продължат демонстрациите си всяка седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.

          - Реклама -

