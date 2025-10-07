Сурово наказание застигна банкерката, източила Мартин Петров с близо 2 милиона лева

Софийският градски съд осъди на 15 години затвор бивша служителка на столична банка, която измамила бившия национал по футбол Мартин Петров с близо 1,8 млн. лева. Наказанието включва и конфискация на цялото ѝ имущество, както и лишаване от право да заема материалноотговорна длъжност за срок от 15 години, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Делото срещу банкерката започна през ноември 2023 г., след като обвинението установи, че тя е злоупотребила с доверието на своя клиент Мартин Петров, на когото била личен банкер. Футболистът позволил достъп до сметките си само на ограничен кръг служители, сред които и подсъдимата, а право да се разпореждат с парите имали единствено съпругата и родителите му.

Според прокуратурата, през 2010 г. жената предложила на Петров да инвестира средствата си с нейна помощ. Той ѝ издал пълномощно, но с ограничен лимит, който тя впоследствие нарушила, като започнала да отклонява пари от сметките му в контролирани от нея портфейли, за да ги използва за собствени операции на финансовите пазари.

В периода 2012–2017 г. подсъдимата 52 пъти извършила неоторизирани преводи, използвайки фалшиви документи и въвеждайки в заблуда други банкови служители. Така присвоила над 786 000 лева за себе си и позволила на други физически и юридически лица да се облагодетелстват с още над 418 000 лева.

Освен това, между 2012 и 2016 г. тя 62 пъти теглила пари от сметките на Петров, представяйки се за лице, упълномощено от него. Щетите за бившия футболист възлизат на 583 346 лева.

Прокуратурата определя случая като измама в особено големи размери и при особено тежки обстоятелства — едно от най-сериозните финансови престъпления от този тип в банковия сектор у нас.