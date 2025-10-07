НА ЖИВО
          Свлачище затвори ключов път в Южна България, десетки са блокирани

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Главният път Асеновград–Смолян е напълно затворен за движение заради паднала скална маса в близост до входната табела на Асеновград, съобщава Нова телевизия.

          На място са се свлекли камъни, дървета и пръст, което е направило пътното платно непроходимо и в двете посоки.

          Движението е напълно спряно, образували са се дълги колони от автомобили, сред които има и автобус с пътници за Лъки“, уточняват очевидци.

          Част от шофьорите търсят обходни маршрути, докато екипи на пътната служба и аварийни формирования работят по разчистването на участъка.

          По данни на местните власти, в област Смолян за последното денонощие са паднали до 35 литра дъжд на квадратен метър, което е довело до активизиране на свлачища и срутища по планинските пътища.

