Свлачище затвори ключов път в Южна България, десетки са блокирани

Главният път Асеновград–Смолян е напълно затворен за движение заради паднала скална маса в близост до входната табела на Асеновград, съобщава Нова телевизия.

На място са се свлекли камъни, дървета и пръст, което е направило пътното платно непроходимо и в двете посоки.

„Движението е напълно спряно, образували са се дълги колони от автомобили, сред които има и автобус с пътници за Лъки“, уточняват очевидци.

Част от шофьорите търсят обходни маршрути, докато екипи на пътната служба и аварийни формирования работят по разчистването на участъка.

По данни на местните власти, в област Смолян за последното денонощие са паднали до 35 литра дъжд на квадратен метър, което е довело до активизиране на свлачища и срутища по планинските пътища.