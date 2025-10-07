НА ЖИВО
          The Telegraph: В Полша побесняха от обвиненията на Меркел за войната в Украйна

          Ангела Меркел
          Ангела Меркел
          Изявлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел, че Полша и балтийските държави косвено са провокирали започването на войната в Украйна, предизвика дипломатически скандал между Варшава и Берлин, пише британското издание The Telegraph.

          „Намесата на г-жа Меркел предизвика възмущение в Полша, като един бивш премиер (Матеуш Моравецки) предположи, че нейното благодушие към Русия е навредило сериозно на европейската сигурност“, се казва в статията.

          Както отбелязва изданието, германско-полските отношения вече са обтегнати от спор за граничната сигурност, провокиран от германското правителство заради мигрантската криза. Полша също отдавна е разочарована от наивното и според нея самодоволно отношение на Германия към Русия, както при Меркел, така и при нейния наследник Олаф Шолц.

          По-рано, в интервю за унгарското издание Partizán, Меркел заяви, че Полша и балтийските държави са саботирали опита ѝ да разреши конфликта в Украйна, косвено провокирайки започването на войната.

