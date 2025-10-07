Изявлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел, че Полша и балтийските държави косвено са провокирали започването на войната в Украйна, предизвика дипломатически скандал между Варшава и Берлин, пише британското издание The Telegraph.

- Реклама -

„Намесата на г-жа Меркел предизвика възмущение в Полша, като един бивш премиер (Матеуш Моравецки) предположи, че нейното благодушие към Русия е навредило сериозно на европейската сигурност“, се казва в статията.

Както отбелязва изданието, германско-полските отношения вече са обтегнати от спор за граничната сигурност, провокиран от германското правителство заради мигрантската криза. Полша също отдавна е разочарована от наивното и според нея самодоволно отношение на Германия към Русия, както при Меркел, така и при нейния наследник Олаф Шолц.

По-рано, в интервю за унгарското издание Partizán, Меркел заяви, че Полша и балтийските държави са саботирали опита ѝ да разреши конфликта в Украйна, косвено провокирайки започването на войната.