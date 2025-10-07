Топло: пускат парното

От днес „Топлофикация Перник“ започва поетапното пускане на отоплението за новия сезон. Процесът ще се извършва по график, като приоритетно ще бъдат включени детските градини, училищата и другите обществени сгради. Очакванията на дружеството са до четвъртък топлоподаването да бъде възстановено за всички абонати в града.
От компанията уточняват, че в сградите, където вътрешната отоплителна инсталация все още не е запълнена заради продължаващи ремонти в някои жилища, отоплението няма да бъде пуснато, за да се избегнат повреди или течове.
През летния сезон в ТЕЦ „Република“ са работили трите газови когенератора, което е позволило извършването на основни ремонти на въглищните котли и спомагателните съоръжения, без да бъде спирано подаването на топла вода за целия град. Без топла вода за около месец са останали само част от жителите на кварталите „Изток“ и „Мошино“, където е подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала „Север“. Там са положени 750 метра нови тръби, а в други райони на Перник са отстранявани течове по топлопреносната мрежа.
От „Топлофикация Перник“ допълват, че през предстоящия зимен сезон в експлоатация ще бъде включен Пети парогенератор. Това ще осигури необходимите резерви за системата и ще даде възможност да бъде извършена профилактика на газовата когенерация без прекъсване на отоплението.
