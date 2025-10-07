Топло: пускат парното

НА ЖИВО
          Парно
          Парно
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          От днес „Топлофикация Перник“ започва поетапното пускане на отоплението за новия сезон. Процесът ще се извършва по график, като приоритетно ще бъдат включени детските градини, училищата и другите обществени сгради. Очакванията на дружеството са до четвъртък топлоподаването да бъде възстановено за всички абонати в града.

          От компанията уточняват, че в сградите, където вътрешната отоплителна инсталация все още не е запълнена заради продължаващи ремонти в някои жилища, отоплението няма да бъде пуснато, за да се избегнат повреди или течове.

          През летния сезон в ТЕЦ „Република“ са работили трите газови когенератора, което е позволило извършването на основни ремонти на въглищните котли и спомагателните съоръжения, без да бъде спирано подаването на топла вода за целия град. Без топла вода за около месец са останали само част от жителите на кварталите „Изток“ и „Мошино“, където е подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала „Север“. Там са положени 750 метра нови тръби, а в други райони на Перник са отстранявани течове по топлопреносната мрежа.

          От „Топлофикация Перник“ допълват, че през предстоящия зимен сезон в експлоатация ще бъде включен Пети парогенератор. Това ще осигури необходимите резерви за системата и ще даде възможност да бъде извършена профилактика на газовата когенерация без прекъсване на отоплението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Костадин Костадинов официално подаде сигнал за държавна измяна срещу Бойко Борисов в прокуратурата

          Иван Христов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е подал сигнал до прокуратурата срещу председателя на ГЕРБ Бойко Борисов за предполагаема държавна измяна, основан на публикация на...
          Общество

          МВР с последна информация: Няма критични точки

          Никола Павлов -
          Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, анализираме я и насочваме сили и средства, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, заяви заместник-министърът на вътрешните...
          Инциденти

          Шефът на пожарната с последни данни за потопа в Лозенец и Нестинарка

          Иван Христов -
          Обстановката в страната остава спокойна и няма усложнения, съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов след заседание на...

