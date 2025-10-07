НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: „Има реален шанс за мир в Газа“

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съществува „реален шанс“ за постигане на мирно споразумение в Ивицата Газа, докато делегации на Израел и Хамас провеждат непреки преговори в Египет на втората годишнина от атаките на 7 октомври.

          „Има реален шанс да постигнем нещо,“ каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, където се срещна с канадския премиер Марк Карни.

          - Реклама -

          Американският президент уточни, че представители на САЩ участват активно в преговорния процес, без да посочва подробности относно напредъка на разговорите.

          Преговорите се водят в рамките на 20-точковия мирен план на Тръмп, който предвижда размяна на заложници, прекратяване на огъня и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съществува „реален шанс“ за постигане на мирно споразумение в Ивицата Газа, докато делегации на Израел и Хамас провеждат непреки преговори в Египет на втората годишнина от атаките на 7 октомври.

          „Има реален шанс да постигнем нещо,“ каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, където се срещна с канадския премиер Марк Карни.

          - Реклама -

          Американският президент уточни, че представители на САЩ участват активно в преговорния процес, без да посочва подробности относно напредъка на разговорите.

          Преговорите се водят в рамките на 20-точковия мирен план на Тръмп, който предвижда размяна на заложници, прекратяване на огъня и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Гергана Топалова започна с победа на турнира в Севиля

          Красимир Попов -
          Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под №7...
          Тенис

          Отново трудности, отново победа за Новак Джокович в Китай

          Николай Минчев -
          Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с...
          Политика

          Румъния поема председателството на Централноевропейската инициатива от 2026 г.

          Красимир Попов -
          Румъния ще поеме ротационното председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), считано от 1 януари 2026 г., съобщи Министерството на външните работи в Букурещ, цитирано от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions