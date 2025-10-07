Тръмп: „Има реален шанс за мир в Газа“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съществува „реален шанс“ за постигане на мирно споразумение в Ивицата Газа, докато делегации на Израел и Хамас провеждат непреки преговори в Египет на втората годишнина от атаките на 7 октомври.
Американският президент уточни, че представители на САЩ участват активно в преговорния процес, без да посочва подробности относно напредъка на разговорите.
Преговорите се водят в рамките на 20-точковия мирен план на Тръмп, който предвижда размяна на заложници, прекратяване на огъня и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа.
