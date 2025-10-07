Тръмп: Иран е изпратил „много ясен сигнал“, че иска край на конфликта в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е сигнализирал готовност да съдейства за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа, предадоха американски медии.
По думите му, множество държави от Близкия изток вече са изразили подкрепа за неговия план за уреждане на ситуацията в Газа, който се обсъжда в рамките на непреките преговори между Израел и движението Хамас.
Изявлението на Тръмп идва на фона на нарастващи дипломатически усилия за постигане на мирно споразумение по Газа, след като движението Хамас заяви готовност да приеме ключови точки от американския план, а Израел потвърди участието си в непреки преговори в Египет.
