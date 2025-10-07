Тръмп: „Не се стремя към ескалация“ по въпроса за ракетите „Томахоук“ за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не цели по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна във връзка с възможната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев, предадоха американски и международни агенции.
На въпрос дали е взето решение за прехвърляне на ракетите, държавният глава отговори:
Тръмп не уточни подробности, но подчерта, че преди каквото и да е действие иска яснота за начина, по който Украйна би използвала оръжията.
По отношение на конфликта в Украйна, Тръмп повтори позицията си, че войната е можела да бъде избегната:
На 28 септември, вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс съобщи, че Вашингтон обсъжда възможността за доставка на ракети „Томахоук“ на европейски съюзници, които впоследствие да ги предоставят на Украйна. Той уточни, че окончателното решение ще бъде взето лично от президента Тръмп.
По-рано, на 14 юли, американският лидер заяви, че САЩ ще продължат да предоставят оръжия и военна техника на Киев, но само ако Европа поеме разходите, а НАТО ще координира процеса.
