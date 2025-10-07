НА ЖИВО
          Война

          Тръмп: „Не се стремя към ескалация" по въпроса за ракетите „Томахоук" за Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не цели по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна във връзка с възможната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев, предадоха американски и международни агенции.

          „Не се стремя към ескалация,“ каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

          На въпрос дали е взето решение за прехвърляне на ракетите, държавният глава отговори:

          „Мисля, че взех решение. Като цяло.“

          Тръмп не уточни подробности, но подчерта, че преди каквото и да е действие иска яснота за начина, по който Украйна би използвала оръжията.

          „Мисля, че искам да знам какво биха направили с тях. Къде биха ги насочили. Мисля, че ще трябва да попитам за това. Бих задал определени въпроси,“ добави той.

          По отношение на конфликта в Украйна, Тръмп повтори позицията си, че войната е можела да бъде избегната:

          „Тази война никога не трябваше да започва. Такива лоши решения бяха взети. Между другото, мисля, че и от двете страни. В тази ситуация никой не изглежда добре. Никой.“

          На 28 септември, вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс съобщи, че Вашингтон обсъжда възможността за доставка на ракети „Томахоук“ на европейски съюзници, които впоследствие да ги предоставят на Украйна. Той уточни, че окончателното решение ще бъде взето лично от президента Тръмп.

          По-рано, на 14 юли, американският лидер заяви, че САЩ ще продължат да предоставят оръжия и военна техника на Киев, но само ако Европа поеме разходите, а НАТО ще координира процеса.

